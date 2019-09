Festival «Le Voci di Napoli» al Maschio Angioino, luci sui giovani

Venerdì 27 Settembre 2019, 08:37

Si è svolgerà domenica 29 settembre a partire dalle 18 nel Cortile del Maschio Angioino la III Edizone del Festival “Le Voci di Napoli", kermesse ideata dall’artista poliedrico Angelo Iannelli e organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con l’assessorato Cultura e Turismo del Comune di Napoli.A salire sul palco del Maschio Angioino sedici voci della regione: Michele Selillo, Maria Rosaria Cenni, Teresa Moccia, Luca Blindo, Antonio Zeno, Miky Petillo, Gennaro De Crescenzo, Danila, Massimo Parziale, Giuseppe D’angelo, Marianna Nappo, Sara Tammaro, Rubina Della Pietra , Cataldo Gargiulo, Francesco Montuori e Anna Panico. A presentare la serata : Angelo Iannelli, Edda Cioffi ed Emanuela Gambardella con la modella Giulia Accardo. Testimonial il vincitore di “All Togheter Now “ Gregorio Rega.Ricco il parterre della giuria di qualità composta dall’attore e direttore artistico del Teatro Bolivar Gigi Savoia, i cantanti: Lino Vairetti, Antoine, Antonio Buonomo, Lino Blandizzi, Francesca Maresca e Rosa Chiodo , il musicista Piero del Prete, il giornalista Diego Paura.Interventi artistici: Luca Sorrento vincitore della scorsa edizione, Ludo Brusco, l’Accademia di Moda Maria Mauro, i campioni tangheri argentini: Francesco Menichini e Antonella Devastato, la scuola di ballo Mob Accademy Dance. La manifestazione sarà impreziosita dai Percorsi D’arte curati da Angelo Iannelli e coordinati da Leandra D'Andrea, In mostra Simone Giglio, Amodio Patrizia, Nadia Basso, Lucia Ruocco, Giovanni Armenante, Pasquale Mastrangelo, Stefania Grieco, Antonio Lanzetta, Ciro Andriuolo, Lorenzo di Marino e Francesco Sellone.Angelo Iannelli patron del festival racconta: "Abbiamo come obbiettivo quello di valorizzare i giovani cantanti della nostra regione, rafforzando il sodalizio musica e cultura nella grande bellezza di Napoli, conosciuta da sempre come la città della canzone, bisogna dare la possibilità a tanti artisti di poter far vedere il loro talento, in passato anno vinto voci meravigliose come: Rosa Chiodo e Luca Sorrenti. Ringrazio l’Assessore Nino Daniele che ha voluto questo evento come serata quasi conclusiva dell’Estate a Napoli ricca di eventi in città. La kermesse vede la presenza di mass media regionali e nazionali hanno confermato la loro presenza: Capri Event, Julie Italia, In Città , Canale Otto Chanel , ViVi Centro e tante altre . Hair stylistic sarà Claudio De Martino, Makeup artist, Fabiana Faraco, Beauty Center Makeup invece Rossella Ciaquinto mentre gli addobbi floreali di Armando Fiori. – Fotografri Ufficiali: Alessandro Perrotta e Giuseppe Moggia. Non faranno mancare la loro presenza diversi sindaci del territorio e artisti come nello stile iannelliano. La serata come tradizione si concluderà con il brindisi finale con la torta del noto pasticciere Ciro Poppella e i suoi deliziosi fiocchi di neve.