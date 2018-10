Esce il film «Achille Tarallo»: tour gratuito alla scoperta del tarallo napoletano

Venerdì 19 Ottobre 2018, 12:32

In occasione dell’uscita del nuovo film di Antonio Capuano “Achille Tarallo” (22 ottobre anteprima al Modernissimo, nelle sale italiane dal 25 ottobre), con Biagio Izzo, Ascanio Celestini e Tony Tammaro, domani sabato 20 ottobre parte “La Passeggiata di Achille Tarallo”, alle 18, da Largo Sermoneta, in collaborazione con “Sii turista della tua città” (partecipazione gratuita).Sarà una un’esperienza gastronomica e culturale con assoluto protagonista il tarallo, inconfondibile simbolo della cultura napoletana, dalla tradizione più verace a simbolo pop della città. Il tour, per un massimo di 300 partecipanti, da largo Sermoneta arriverà fino a piazzetta Nilo, passando per Mergellina, Santa Lucia, piazza del Plebiscito, via Toledo, Monteoliveto e Spaccanapoli. Ai partecipanti verrà proposta una degustazione di taralli nelle sue diverse declinazioni insieme alla scoperta dei modi di dire e della tradizione culturale intorno al popolare cerchio dorato alle mandorle. Prenotazioni effettuabili tramite canali ufficiali Sii Turista Della Tua Città. La “Passeggiata” fa parte di una serie di iniziative per la la promozione del film prodotto da Skydancers, Mad Entertainment e Rai Cinema, e distribuito da Notorious Pictures.