Fondazione Bideri: 160 anni dalla nascita di Roberto Bracco; brano e video tributo in uscita martedì 10

Ricordare Roberto Bracco come autore musicale nel centosessantesimo anniversario della nascita: si arricchisce di un nuovo capitolo il lavoro di riscoperta e valorizzazione della canzone classica napoletana portato avanti dalla Fondazione Bideri. Martedì 10 novembre, infatti, sarà pubblicata una nuova versione del brano ‘Comme te voglio amà’, composto dal drammaturgo napoletano su musica di Vincenzo Valente per la Piedigrotta 1887. Protagonisti del progetto sono Francesca Fariello alla voce ed Ernesto Nobili alla chitarra, che, richiamando la natura intimista dei versi, hanno riarrangiato la canzone conferendole una delicata atmosfera onirica.

«Abbiamo restituito alla fruizione contemporanea uno dei testi di maggior successo del Bracco canzoniere», ha dichiarato Ferdinando Bideri, presidente della Fondazione Bideri. «È il nostro contributo alla riscoperta di un intellettuale eclettico troppo a lungo dimenticato». Oltre che dalla versione audio, il rilancio di ‘Comme te voglio amà’ sarà arricchito anche dalla pubblicazione di un videoclip che alternerà immagini della stessa Francesca Fariello a documenti d’epoca appartenenti alla Fondazione Bideri. La figura di Roberto Bracco sarà quindi rievocata dallo scorrere di rare fotografie, come quella che lo vede in compagnia di Salvatore di Giacomo; colorate caricature firmate da Girus e Solatium; un bigliettino scritto a mano indirizzato al pittore Vincenzo La Bella. Il video ricorderà, poi,il suo repertorio musicale mostrando i versi autografi di ‘Sentinella’ ma anche gli spartiti originali di ‘Famme sta grazzia’ ‘Non t'o fa fa’ e ‘Durmenno’ oltre che quelli di ’Na vota sola’, ‘Addimannele’, ‘A mammà’ e ’A bicicletta’. Dello spartito di ‘Comme te voglio amà’ invece, verranno mostrate due differenti ristampe, una con la dicitura "quinta edizione", a conferma della grande popolarità che la canzone raggiunse sul finire dell'Ottocento.

Dal canto suo, poi, la performance visiva di Francesca Fariello espliciterà con raffinata espressività la sognante invocazione che pervade il testo. Insomma, il progetto ‘Comme te voglio amà’ è un tributo sonoro e visivo a Roberto Bracco, che testimonia la sua rilevanza anche nella storia della canzone napoletana. La versione audio di Comme te voglio amà sarà disponibile online su tutte le principali piattaforme di streaming, mentre il videoclip sarà disponibile sul canale You Tube, Gennarelli Bideri.