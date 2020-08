Fondazione Sorrento, nuovo look a Villa Fiorentino per il fitto cartellone di eventi

Da qualche giorno, nelle ore serali, Villa Fiorentino, la storica sede della Fondazione Sorrento, offre una nuova immagine. Sulla facciata principale del palazzo che sorge sul corso Italia viene proiettata una grande bandiera italiana. I colori verde, bianco e rosso del tricolore nazionale possono così essere ammirati da quanti passeggiano per le strade del centro di Sorrento e dagli ospiti delle iniziative organizzate nella Villa. Uno splendido colpo d’occhio realizzato con alcuni fari a led colorati installati dall’azienda di Sabato Calabrese che cura il service per la Fondazione Sorrento.



«In questo modo - spiega l’amministratore delegato Gaetano Milano - vogliamo trasmettere ai nostri concittadini ed agli ospiti della città e della Costiera un messaggio di ottimismo e di speranza. Da quando è scattata l’emergenza siamo stati in prima linea per contribuire a fornire aiuti concreti a chi vive situazioni di necessità e nell’arginare la diffusione del Covid-19. Ora vogliamo aiutare nella ripartenza e lo facciamo proponendo appuntamenti culturali di spessore».



A proposito degli eventi organizzati dalla Fondazione Sorrento, ricordiamo che fino al prossimo 6 settembre Villa Fiorentino ospita il SyArt Sorrento Festival, kermesse dedicata all’arte contemporanea con più di 100 opere di 40 artisti provenienti da 14 Paesi. Intanto nel parco che circonda la struttura si svolge la Summertime 2020 rassegna di musica, teatro, danza, cinema e cabaret che garantisce a residenti e turisti la possibilità di trascorrere piacevoli serate all’aperto, immersi nel verde di un tipico agrumeto sorrentino. © RIPRODUZIONE RISERVATA