Fondi per l'Africa grazie al centro studi di cooperazione

Una maggiore collaborazione tra l’Italia e l’Africa, fondi da destinare ai villaggi più poveri e una politica di accompagnamento per le popolazioni del sud del mondo. Ecco gli obiettivi del “Centro Studi di Solidarietà e Cooperazione Italia-Africa”, che sul prossimo 22 giugno presso il Circolo Unificato dell’Esercito in Piazza del Plebiscito presenterà assieme al suo fondatore, l’avvocato Silvio Piantanida, il programma di attività per i prossimi mesi.

Al galà napoletano saranno presenti autorità militari, magistrati e tra gli altri l’Ambasciatore dell’Angola, del Kenya, del Niger e dell’Unione Europea, oltre a Monsignor Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli. “Dal momento della sua creazione, l'associazione si è dedicata con impegno costante a promuovere l'aiuto umanitario, la cooperazione culturale e imprenditoriale per lo sviluppo sostenibile tra l'Italia e i paesi africani. L’Associazione - spiega Piantanida - lavora incessantemente per migliorare la qualità di vita delle persone nelle comunità più vulnerabili dell'Africa, anche attraverso una vasta gamma di progetti umanitari, educativi e sanitari, ma soprattutto con progetti di accordi con gli Atenei italiani per facilitare l’ingresso di studenti africani in Italia, e poi promuovere aggiornamenti professionali nei paesi di origine.

Questo importante evento, farà da volano per un futuro migliore per l'Africa e per un mondo più giusto e solidale”.

Il 23 giugno le attività si sposteranno nel mondo universitario partendo dalla visita all’Università di Salerno, per predisporre le basi di un accordo di internazionalizzazione degli Atenei campani, con le Università africane, nonché un incontro all’Unione Industriali di Napoli, con imprese campane, per sviluppare la cooperazione tra i due Stati. “Continueremo a lavorare senza sosta per sostenere le comunità africane nella costruzione di una società più equa, nella promozione dell'istruzione e dell'accesso ai servizi sanitari essenziali, nonché nella protezione dell'ambiente e nella lotta contro la povertà. L'Associazione, desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno al successo dei nostri progetti: donatori, volontari, partner locali, organizzazioni internazionali e governi dei paesi coinvolti. Senza il vostro sostegno e la vostra fiducia, non avremmo la possibilità di avere un impatto positivo nella vita di così tante persone”.

In occasione di questo evento, l'Associazione lancia anche una campagna di raccolta fondi per ampliare ulteriormente il suo raggio d'azione e fornire assistenza a un numero ancora maggiore di comunità bisognose in Africa.