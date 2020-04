© RIPRODUZIONE RISERVATA

E allora un passo al giorno si procede verso la “riapertura”: non si guarda più tanto chi dalla stanza o alla finestra, canta, suona o fa ginnastica. Sempre più persone auspicano un restart opportuno e vigoroso, ma altri al contempo temono l’uscita sulla “nuova normalità” che ci attende, vivendo lo spettro del down lavorativo, della distanza “ultra sociale” o addirittura il rebound infettivo.#IoRestoACasa si trasforma in #Versoil4Maggio e s’inizia a ipotizzare la ripartenza su ogni possibile settore, individuale o collettivo, facendo i conti coi nuovi criteri fisici e logistici delle regole là fuori.Opinioni e proiezioni in “Fase 2”: ne parliamo al telefono dal sofà con, archi-designer specializzata in interni e dècor, d’istanza a Napoli ma con un range di committenza che la porta frequentemente in viaggio tra Milano, Roma, Costa Azzurra, Veneto e Sardegna.Mi viene di citare l’Inferno di Dante «Io era tra color che son sospesi…»Il salto dal “certo” del nostro tepore domestico a “là fuori” verso qualcosa di enigmatico che non coincide più col nostro immaginario emotivo. In famiglia abbiamo persino apprezzato questa pausa forzata: con Alessandro, mio marito, e i miei figli Federico e Allegra abbiamo condiviso, parlato, sorriso e interagito, per quanto ognuno individualmente tanto “social”. Questo momento cosi particolare ci ha rafforzato e guidato a riflettere sul valore della famiglia unita, ne abbiamo senz’altro tratto linfa e positività. Con gli amici sono in continuo contatto e confronto in direzione del fatidico 4 maggio: unico denominatore è ahimè il timore del contagio.Le quattro D lombarde saranno sicuramente opportune, purchè adottate da tutte le regioni e di conseguenza dai cittadini italiani. Educare ancora una gran fetta di popolazione alla vera digitalizzazione non sarà impresa facile, ma è altresi fondamentale. Siamo decisamente in ritardo, questa è purtroppo la nuda verità. È vero, ci adegueremo ai dispositivi di prevenzioni, alle distanze di sicurezza, allo smart working, alla diagnosi collettiva... ma troppe cose sono rimaste inadeguate e dovremo cavalcare velocemente l’onda per recuperare. La mascherina secondo direttiva Cee (…magari anche design), il termometro digitale e uno smartphone multi-app (semmai anche la famigerata “Immune”) diventeranno parte integrante del nostro nuovo life style.Si tornerà al lavoro con nuovi sistemi d’incontro coi clienti: anch’io come tutti, sto già organizzando in studio le distanze desk e una zona triage, dove i clienti potranno indossare copriscarpe, igienizzare le mani e munirsi di mascherina. È chiaro che la mia professione è articolata tra l'attività progettuale da studio e quella più tecnica sui cantieri: stiamo per questo aspettando nuove direttive sulla gestione dei cantieri con gli operai, che oltre a indossare tutti i dispositivi di sicurezza verranno monitorati all'ingresso per la temperatura corporea. Quanto alla scelta dei materiali coi clienti, invece, si organizzeranno sicuramente appuntamenti individuali negli showroom dei vari fornitori.Direi che questa crisi rischia di riflettersi pesantemente anche sulla condizione abitativa delle fasce deboli di popolazione. In questi mesi di necessaria permanenza domestica è spesso emerso il disagio di famiglie costrette H24 in ambienti piccoli e under-comfort: si dovrebbe avviare un piano di investimenti per riqualificare l’edilizia residenziale pubblica, accanto all'impegno per una migliore sanità e servizi sociali in grado di garantire un welfare che argini precarietà e indigenza.Dovrebbe esser richiesto all'architettura contemporanea un impegno straordinario di pianificazione e ricerca sui temi dell'abitabilità e l’improvement globale: dagli spazi domestici, alle aree pubbliche urbane, alla tutela ambientale.Sarà opportuno riconsiderare anche e specialmente nel settore dell’utenza pubblica una serie di implementazioni. Per gli esercizi in ambienti “interni”: un ingresso-filtro triage di sanificazione indumenti e scarpe (immagino speciali cappottiere, calzari, gel igienizzanti), ottimizzazione degli impianti d’aereazione con processi ciclici di ozonizzazione, nuove dimensioni di desk vendita o tavoli/tavolini risto e bar con pannelli separè per garantire le imprescindibili distanze minime. Per l’outdoor invece la problematica di sterilizzazione e aereazione è assai snellita.…Direi di no, auspicabilmente parliamo di adeguamenti e accessori necessari che ci accompagneranno in un periodo “terapeutico”, immagino fino all’avvento di un vaccino.Il mio punto di vista progettuale resta invariato come segno stilistico: minimo ed essenziale. Alle linee semplici affiancherei anche i percorsi agili e puliti: il primo indice di una buona progettazione è che i percorsi funzionino.Anche quelli per la risoluzione del Covid.