Freaks out: il regista Mainetti incontra il pubblico dello Space cinema di Napoli

In occasione dell’uscita di Freaks Out nelle sale italiane, il 28 ottobre scorso, il regista Gabriele Mainetti farà un saluto al pubblico napoletano di The Space Cinema il prossimo 5 novembre.

Freaks Out segue il filone visionario e fantasy del primo lungometraggio di Mainetti, in Lo Chiamavano Jeeg Robot (2015), anche se in questo caso le vicende si svolgono in un’epoca passata, tra le più cupe della storia.

APPROFONDIMENTI LA PELLICOLA Venezia, la sfida di Mainetti: «Un kolossal italiano» IL CINEMA «È stata la mano di Dio», Paolo Sorrentino torna... L'ATTORE L'attore Salvatore Esposito: «Lo Sciamano sarà una...

I freaks, un tempo famiglia unita nel circo cittadino, devono fare squadra per fuggire da Roma sotto la presa nazista e mettersi in salvo dalle incursioni tedesche.

L’appuntamento in sala è per venerdì 5 novembre quando il regista incontrerà gli spettatori presenti prima dello spettacolo delle 21:30.