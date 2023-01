Maradona, il calco del piede sinistro esposto al Gran Caffé Gambrinus

Il piede di Diego Armando Maradona nel cuore di Napoli, in uno dei locali storici della città. Mercoledì 18 gennaio alle ore 11 Stefano Ceci, ex manager e amico del Capitano, donerà al Gran Caffè Gambrinus il calco del piede del Pibe de Oro. L'omaggio verrà apposto in una teca e potrà essere ammirato dalle migliaia di turisti e clienti affezionati che ogni giorno affollano il bar. «Maradona e il Gambrinus, un connubio di storia e specialità della Napoli conosciuta in tutto il mondo», dichiara Stefano Ceci, che ha realizzato il calco in copie esclusive e lo ha donato a personaggi del calcio, dello spettacolo e della politica internazionale.

Guidato dai fratelli Arturo ed Antonio Sergio e dal nipote Massimiliano Rosati, da oltre cinquant'anni il Gran Caffé Gambrinus è la tappa obbligata di tutti i turisti che visitano Napoli, nonché di personaggi famosi, politici e letterati che scelgono il locale di piazza Trieste e Trento per i loro incontri. Rientra nell'Associazione Locali Storici d'Italia e promuove numerose iniziative culturali.

All'evento di mercoledì 18 gennaio saranno presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante, l'ex presidente azzurro Corrado Ferlaino e Massimiliano Rosati. A moderare l'incontro il giornalista Francesco Marolda, già inviato del Mattino, molto vicino a Maradona.