250 pizze al giorno, dopo si chiude. Pizze numerate per offrire un prodotto di nicchia controllato e garantito. Pizze tradizionali “di strada” con tanta qualità nella scelta delle materie prime precisano Gino & Toto Sorbillo nel nuovo locale-pizzeria aperto da poche ore a Miami Beach presso il numero 100 di Collins Avenue. "La nostra pizza è quella dei vicoletti della città di Napoli anche al centro di Tokyo ha riscosso grande successo ed entusiasmo. Ricercati ingredienti per i 7 antipasti e le 7 pizze proposte in carta accompagnate da 7 birre, 7 vini, 7 bollicine, 7 dolci e 7 liquori per questa nuova avventura in Florida", racconta Gino Sorbillo. Che si prepara a una doppia sfida italiana: aprire a Roma e a Genova. © RIPRODUZIONE RISERVATA