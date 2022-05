Giochi nazionali estivi, la torcia olimpica arriva a Napoli

In occasione dei Giochi nazionali estivi che si terranno a Torino dal 4 al 9 giugno, Special Olympics, come da prassi internazionale organizza il “Torch run”. La torcia olimpica, partita da Udine il 18 marzo, farà tappa a Napoli domani 6 maggio. L’evento è un'occasione unica di esperienza educativa e formativa, capace di mettere in luce quelle persone che spesso vengono messe da parte, esaltando le abilità di ciascun atleta coinvolto.

La fiaccola arriverà via mare dalla Sardegna, partirà dal Circolo Savoia alle ore 10.00 e attraverso una staffetta di circa 200 atleti, con e senza disabilità, giungerà a Piazza Municipio,(ore 11 circa) dove si concluderà la cerimonia con l’accensione del braciere olimpico alla presenza dell'assessora allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante e dell'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, da sempre attenti all'integrazione anche in campo sportivo. I tedofori saranno accompagnati per tutto il percorso da Campioni del territorio. Al termine della cerimonia e dei programmati interventi istituzionali, la fiaccola riprenderà il proprio percorso verso la tappa successiva.

«Ringrazio gli organizzatori per questo evento simbolo e chiaro messaggio di inclusione sociale – dichiara l’assessore al Welfare Luca Trapanese. È importante che lo sport inclusivo e accessibile a tutti sia sempre al centro dell'agenda politica». «Lo sport, ancora una volta, ci dimostra di essere inclusivo – dichiara Emanuela Ferrante. Bisogna lavorare per avere sempre più strutture che ci consentano di renderlo accessibile a tutti. Il mio ringraziamento a Special Olympics per questo messaggio di speranza, per rendere gli atleti parte della società attraverso momenti di gioia e festa».