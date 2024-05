Giornata contro l’omotransfobia, a Santa Maria la Nova un convegno sul linguaggio inclusivo

La Città Metropolitana di Napoli organizza venerdì 17 maggio 2024, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (Sala del Consiglio, Complesso monumentale di Santa Maria la Nova) un evento formativo/informativo sul tema «Riconoscimento delle famiglie omogenitoriali: l’importanza di un linguaggio gentile ed inclusivo».

Il convegno coincide con la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. L’incontro vuole far riflettere sul valore che oggi la società assegna alle parole e sull’impatto che le stesse hanno sul benessere delle persone, sensibilizzando i partecipanti all’importanza della correttezza e della gentilezza del linguaggio utilizzato anche in ambito professionale.

La Città Metropolitana di Napoli, partner della RE.A.D.Y. (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per l’orientamento sessuale e l’identità di genere), è convinta che sia necessario costruire un linguaggio nuovo, educato, gentile ed inclusivo, per descrivere correttamente esperienze nuove per la nostra società, contribuisce al loro riconoscimento ed alla tutela del loro diritto all’esistenza.