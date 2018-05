Giornata Mondiale della Bicicletta, domenica «su due ruote» nell'ex Nato a Bagnoli

Martedì 29 Maggio 2018, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 10:11

La Giornata Mondiale della Bicicletta si celebra anche a Napoli. E ovviamente su due ruote. Domenica 3 giugno alle ore 9.30 l'associazione Napoli Pedala con la Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'infanzia in collaborazione con la X Municipalità - Comune di Napoli, assessorato all'Ambiente del Comune di Napoli ha organizzato una ciclopasseggiata alla scoperta dell'Area Ex Base Nato di Bagnoli. E così dopo le tante iniziative e passeggiate alla scoperta della città, nell'ambito del Napoli Bike Festival si torna a parlare di bici.Si scoprirà passato presente e futuro dell'area ex Nato, riconsegnata alla città per progetti di pace e di promozione della qualità della vita. La partecipazione è gratuita, prenotazione obbligatoria. Si tratta di una passeggiata adatta a tutti, su tracciato pressoché pianeggiante. Possibilità di prenotare e noleggiare le biciclette alla Mostra d'Oltremare. Partenza e arrivo presso lo spazio Bici d'Oltremare in Mostra d'Oltremare Official (ingresso viale Marconi). Il percorso è adatto anche ai bambini.