Giornata del trekking urbano: a Napoli tanti gli itnerari

Martedì 30 Ottobre 2018, 22:19

Lento pede per godere, in totale pace e relax, delle meraviglie napoletane. E poi il connubio tra cibo e arte, i piaceri della tavola, monumenti, aspetti caratteristici di alcune zone spesso oscurati dalla fama di luoghi noti. In occasione dell’anno del cibo italiano appuntamento con la XV edizione dell’evento: “Cibo, arte e paesaggio” per festeggiare la giornata nazionale del trekking urbano.Dal 31 ottobre e fino al 4 novembre 54 città italiane regalano agli amanti della passeggiata lenta percorsi unici, attraverso le attrazioni turistiche presenti sul territorio. A Napoli diversi itinerari: da Porta San Gennaro a Capodimonte, attraverso i Vergini e La Sanità e dalla Chiesa Regina Paradisi ai Camaldoli fino all'Eremo, itinerari extramoenia sulle pendici delle Colline.Otto le Associazioni che hanno risposto all'invito lanciato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e che ed offriranno un ricco programma di iniziative.“Raccontami come mangi e ti dirò chi sei” sarà il filo conduttore della giornata.ore 10,00 e ore 15,30Trekking Click ai Camaldolia cura dell'Associazione ManallartAppuntamento Via Camillo Guerra n. 26su richiesta lingua ingleseinfo e prenotazione cell. 3282766107 info@manallart.itore 15,30Dalla Valle dei Vergini al Museo di Capodimonte a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUSAppuntamento Porta San Gennaroinfo e prenotazione cell. 3388408138 ore 10,00Dalla Valle dei Vergini al Museo di Capodimontea cura della Pro Loco Capodimonte e III Municipalità di NapoliAppuntamento Porta San Gennaroinfo e prenotazione cell. 3294310601 ore 10,00Vergini, Sanità e Golosità... sino a Capodimontea cura di ViviQuartiereAppuntamento Porta San Gennaroinfo e prenotazione cell. 3396304072 3 novembre ore 10Dalla Valle dei Vergini al Museo di Capodimonte sulle orme di Francesco Caracciolo ( a cura dell’associazione Laici Caracciolini, associazione il Ventre di Partenope, Legambiente Campania, SMMAVE, suggerita la colazione a sacco).Appuntamento Porta San Gennaroinfo 3401441284 4 novembre ore 10.30La Collina dei Camaldoli, la spiritualità, il ritiro di San Francesco Caracciolo, l’Eremo. A cura dell’associazione Laici Caracciolini, associazione il Ventre di Partenope, Legambiente Campania, SMMAVE. Appuntamento Chiesa Regina Paradisi in via Camillo Guerra.Info 3401441284 ore16Vergini, Sanità e Golosità... sino a Capodimontea cura di ViviQuartiereAppuntamento Porta San Gennaroinfo e prenotazione cell. 3396304072