«La tappa del Giro d’Italia a Napoli è un evento dallo straordinario valore sportivo, ma anche sociale. Vivere insieme al pubblico questa manifestazione dopo 9 anni di assenza, con la bellezza del nostro Golfo a fare da sfondo, rappresenta una vetrina per il nostro territorio, percorrendo un ulteriore passo verso la normalità». Le dichiarazioni del sindaco Gaetano Manfredi lanciano la volata all’evento più atteso all’ombra Vesuvio, che manca dal 2013, quando sul lungomare Caracciolo vinse Mark Cavendish, non a caso soprannominato «Cannonball» e «Manx Missile» per la notevole accelerazione allo sprint. E ritornerà anche il ciclista britannico classe 1985 per l’edizione 2022.

Data da appuntare in agenda il 14 maggio: Napoli sarà l’ottava tappa (153 km) del Giro d’Italia, presente nella storia della kermesse su strada sin dalla prima edizione del 1909. Posillipo-Bacoli-Monte di Procida-Lago Lucrino e via verso la città di Partenope, attraversando la Grande Bellezza.

In occasione del ritorno dopo nove anni della manifestazione tanto amata, arriva in libreria «Il Giro racconta. La meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei sui 115 arrivi in Campania», di Gian Paolo Porreca (LeVarie edizioni), da anni firma de Il Mattino e cantore del ciclismo, con due deliziosi e appassionati racconti di Gianfranco Coppola e di Gian Paolo Ormezzano. Il libro sarà presentato martedì 10 maggio al Circolo Canottieri Napoli (ore 17.30).

Interverrà Carmine Castellano, indimenticato organizzatore del Giro d’Italia fino al 2005. A fare gli onori di casa il presidente giallorosso Achille Ventura. Insieme all’autore del volume, Gian Paolo Porreca, al giornalista e scrittore Generoso Picone e al coordinatore editoriale Marco Lobasso, parteciperanno l'assessore al turismo della Regione Campania, Felice Casucci, l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, il presidente nazionale dell’Unione stampa sportiva italiana, Gianfranco Coppola.