Giugliano, sette eventi nella villa comunale dal Trio Calimma a Simone Schettino

Parte dal litorale la rassegna di sette eventi del Comune di Giugliano. Si apre con il Trio Calimma in piazza Cristoforo Colombo la sera del 4, si chiude con un doppio evento il 26 settembre, con un concerto tutto al femminile dell'orchestra Athena a Liternum, e Simone Schettino nella villa comunale di corso Campano. «Una rassegna per tutti i gusti e per offrire occasioni di svago su tutto il territorio», dice il sindaco Nicola Pirozzi.

In cartellonu tanto generi: dalla musica jazz allo show con i protagonisti più amati del cabaret napoletano. Musica: Il 4 apre il trio Calimma, composto da Raffaele Cardone, Marcello Basile e Massimo Capocotta, con brani della tradizione napoletana, dal 1600 a oggi. Il 17 settembre la chiesa collegiata Santa Sofia in piazza Matteotti ospita il concerto dei tenori del Teatro San Carlo, alle 20.30. Poi, la due giorni promossa dall'Accademia Cimarosa, con l'orchestra tutta al femminile diretta da Federica Di Vaio (il 25); e Pietro Condorelli, considerato tra i migliori ed autorevoli chitarristi del panorama jazzistico italiano, e Ciro Caravano, fondatore e voce storica dei Neri per caso. Spettacoli. La sera del 9 si terrà la serata per le selezioni di Miss Italia all'interno della Villa comunale. Da Made in Sud, Pasquale Palma. In centro, chiude Simone Schettino.