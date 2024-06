Stefania Zambrano a Giugliano tra libro, docufilm e Miss Trans Europa 2024

Un’intensa ed emozionante serata iniziata con un atterraggio da un elicottero privato e un ingresso trionfale da gran diva sul red carpet: Stefania Zambrano, organizzatrice di Miss Trans Europa, attrice, volto noto di vari eventi della comunità LGBTQ+, ha voluto celebrare così il suo compleanno, lo scorso 6 giugno, in un noto locale di Giugliano in Campania, dove sono accorsi parenti, familiari, amici, addetti ai lavori, giornalisti e ospiti illustri.

Ma prima di scatenarsi con i festeggiamenti la Zambrano ha voluto tenere una conferenza stampa, moderata dal giornalista Antonio D’Addio, per tre motivi importanti: la presentazione ufficiale del suo libro, il lancio del trailer del suo docufilm, la sua nuova creatura artistica, che la vede come ideatrice, sceneggiatrice, produttrice, e l’anticipazione della nuova edizione di Miss Trans Europa 2024.

Ma procediamo con ordine.

Sarà distribuito in tutte le librerie, a ottobre, «Semplicemente Stefania – La mia vita è una sfida», scritto a quattro mani con Enzo Morzillo, un libro in cui si conoscerà la vera Stefania, con le sue gioie e i suoi dolori, il suo passato, il suo presente e il suo futuro, ma saranno raccontati anche i suoi amori (in conferenza ha sbalordito tutti raccontando una relazione con un monsignore, oggi vescovo), le sue battaglie a favore dei diritti sociali e la sua bella e numerosa famiglia.

Subito dopo si è visto il trailer di 60 secondi de «La Cultura non è Camorra», un docufilm per la regia di Ciro Grieco con le riprese del fotografo Leandro Felicioni, che uscirà nelle sale nel 2025, che parteciperà a vari concorsi e festival e che sarà fruibile anche su varie piattaforme nazionali. Il documentario, pieno di momenti dolorosi ed emozionanti, si propone l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di legalità e vuole sensibilizzare i giovani che la camorra non è cultura. Sul set anche alcune Miss, tra cui la vincitrice di Miss Trans Europa 2023 Raffaela Di Andrea, Miss TX Italia 2024 Magda Mara De Martino e la Miss di tutte le Miss del Mondo Sara Finizio.

«Sono veramente felice, per me è la prima volta che affronto questa tematica, molto difficile e delicata, ma, purtroppo, sempre attuale e problematica, sono anni che penso a questo progetto, mi auguro di aver fatto un buon lavoro. Voglio far comprendere ai giovani che la camorra non rappresenta la nostra cultura. È un onore portare storie drammatiche e significative sul grande schermo, sperando di fare la differenza» – ha affermato la Zambrano. Presenti alcuni interpreti del docufilm tra cui Antonio Oranio, Salvatore Marino, Massimiliano Barbarulo, Ciro Guerriero, Giuseppe De Tommaso, Titta Murè, la famiglia di Francesco Pio Maimone, la mamma di Stefania al suo debutto cinematografico, Paola Perez e tanti altri.

Infine, le date della nuova edizione di Miss Trans Europa, che si terrà, a Bagnoli, l’8 e il 9 settembre 2024 e che conta già numerose iscritte. Terminata la conferenza, durante un gustoso aperitivo, Stefania Zambrano è andata a cambiarsi e in abito da sera con coda di piume, elegantissima e emozionatissima, ha dato il via ai festeggiamenti per il suo compleanno in un clima di divertimento, allegria e spensieratezza per poi proseguire con una cena raffinata, il taglio della torta, il brindisi augurale e le bomboniere. La serata è stata allietata dal gruppo classico di Sasà Di Mauro, inaspettato e gradito l’arrivo della tik toker Rita De Crescenzo con la sua simpatia e la sua spontanea allegria, imprevedibile il tuffo in piscina della festeggiata e di alcuni invitati.

Tra gli invitati: i giornalisti Antonio D’Addio, Giuseppe Nappa, Nunzio Bellino, Giuseppe Cossentino, Lina La Mura, Ciro Schettino, il fotografo dei Vip Maurek Poggiante, Sofia la Papessa, Antonio e Margherita di Piccole Magazine, Marika Casamento e Angelo Cardone, Luigi Papacciuoli e Fabio Cappelli, Stefania La Gatta, Lucia Titti D’Orsi, Stephany De Castro, Marika De Martino, Salvatore Polito, Alessandra Langella., Sabrina Cappello, Valentina Viglione e la stilista Alessia Cinquegrana. Foto di Maurek Poggiante.

Link per vedere il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=APBlgyOO2LU