Gli avvocati sul nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza: «Presenta criticità, va modificato»

“Così come è stato concepito, il nuovo Codice presenta non poche criticità, è inutile nasconderlo. La sua stesura presenta incongruenze, inoltre è complessa e generica. Mi auguro che già da quest’incontro venga fuori una proposta di modifica da presentare al potere legislativo che possa permettere agli avvocati, e a quanti lavorano in questo settore, di poter operare in maniera più chiara”: lo ha detto il presidente degli avvocati di Napoli, Immacolata Troianiello, intervenendo al convegno su “Nuovo codice della crisi e dell’insolvenza: lo Stato dell’arte e proposte di revisione” che si è svolto presso l’hotel Excelsior di Napoli. Tra i presenti anche Eraldo Turi, presidente Ordine commercialisti e contabili di Napoli, Elbano De Nuccio, presidente CNDCEC, Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale, Gianpiero Scoppa, presidente di sezione del Tribunale, Vincenzo Piccirillo, presidente UGDCEC e Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio.



Esperti di livello nazionale si sono confrontati su tematiche di grande attualità e rilevanza nell'ambito delle crisi aziendali e delle procedure di insolvenza.

L’evento è nato dall’idea di far capire come in un momento di crisi economica, attuando un atteggiamento costruttivo e affidandosi a professionisti competenti ed aggiornati, si possa far nascere un’opportunità di rilancio. Puntando soprattutto su composizione e concordato proprio perché, intercettando tempestivamente gli squilibri economici, si possa essere più efficaci.