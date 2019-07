Gli scatti iconoclasti di Tyler Shields in mostra a Capri, a cura di Plan X Art Gallery

Mercoledì 17 Luglio 2019, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arte a Capri fa tendenza e sempre più l’isola si popola di eventi site specific e solo show, nei suoi corner più attrattivi, per mettere in mostra le opere di riconosciuti artisti internazionali. Su questa linea si inserisce lo show “Possessed by a Possession” curato dai due giovani galleristi Nicolò Stabile e Marcello Polito, fondatori della galleria di nuova generazione Plan X Art Gallery, sul rooftop della boutique La Parisienne in Piazzetta.L’artista scelto dai due giovani galleristi per il primo show di quest’anno è il fotografo e regista americano Tyler Shields. L’inaugurazione della mostra dei suoi scatti si terrà venerdì 19 Luglio alle 18.00, in una location speciale Villa Hibiscus, in via Tragara 20, dal giorno seguente sarà possibile visionare la mostra presso il nuovo spazio della galleria inaugurato quest'anno in Piazzetta sul rooftop dello stabile della boutique La Parisienne. Tyler Shields produce immagini accattivanti che giocano con i concetti di potere, iperrealismo, tendenze iconoclastiche e pratica cinematografica.Nato a Jacksonville, Florida, e ora riconosciuto come “il fotografo preferito di Hollywood", l'artista e regista Tyler Shields trasferitosi a Los Angeles si è evoluto dal "cattivo ragazzo della fotografia" con la sua controversa serie fotografica che ritrae Lindsay Lohan macchiata di sangue alla poesia esplosiva della sua serie Chromatic, dal suo lavoro con Francesca Eastwood (figlia di Clint) alla serie nella quale ha dato fuoco ad una borsa Birkin di Hermes dal valore di 100.000 dollari, allo stoico surrealismo magico di Suspense, un progetto girato nel New Mexico nel deserto con Francesca Eastwood, Emma Roberts e Lydia Hearst, l'arte di Tyler Shields cattura l'emergere e l’evoluzione di un artista e del suo medium.Shields ha lavorato con tanti artisti di Hollywood tra cui Mischa Barton, Emma Roberts, Aaron Paul, Demi Lovato, Juno Temple, Shiloh Fernandez e altri ancora. Molte delle opere che saranno esposte nello show di presentazione, a cura della Plan X Art Gallery, sono state esposte e battute all'asta presso la sede di Sothebys a Londra.