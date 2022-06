Al via la gloTM Uniq Summer: il Discovery Truck arriva al Pizza Village

Con la bella stagione torna la voglia di far festa. E cosa c’è di meglio di un concerto sotto le stelle per divertirsi in compagnia? gloTM rafforza il proprio legame con il mondo degli artisti e della musica annunciando una gloTM UNIQ Summer fitta di appuntamenti, concerti e divertimento. La stagione musicale si è aperta con il «One Day Music Festival» di Catania a inizio maggio. Nei mesi di giugno, luglio e agosto «gloTM» sarà presente come main sponsor a Rock in Roma, la manifestazione musicale che si svolge annualmente nella capitale presso l'Ippodromo delle Capannelle. Ad alternarsi sul palco grandi artisti italiani e internazionali molto amati dal pubblico. Infine, dal 10 al 17 luglio, «gloTM» sbarcherà in Puglia, in occasione della quarta edizione di Porto Rubino, il festival dei mari.

L’obiettivo è chiaro: creare una connessione forte ed emozionale con il mondo della musica e non solo, supportando manifestazioni vicine al brand come anche il Vinoforum che si è tenuto a Roma (10 -19 giugno) e il «Pizza Village» di Napoli (17 – 26 giugno), offrendo esperienze uniche. L’estate di gloTM non finisce qui, sarà infatti ulteriormente arricchita dalla presenza itinerante nella penisola del «gloTM Discovery truck», che presiederà importanti eventi culturali e musicali facendo vivere al pubblico momenti coinvolgenti ed esclusivi, in cui svago e allegria saranno garantiti, “senza compromessi”. Ad ogni fermata nei principali eventi dell’estate italiana, il «gloTM Discovery truck» si trasforma in una location immersiva, in cui esperienze fisiche e digitali si fondono senza compromessi: 76 metri quadrati di divertimento con sedute, area relax, un bar aperto al pubblico, DJ set, una terrazza esclusiva e aree dove si potranno provare ed acquistare i dispositivi a tabacco riscaldato.

Dal truck si potrà inoltre accedere ad un rooftop, un’area lounge a 3 metri di altezza da cui assistere agli show in programma durante le manifestazioni con una vista privilegiata ed esclusiva. Sempre attento a garantire esperienze innovative ed emozionanti, gloTM ha dotato il suo truck dell’«Holographic Theatre» una tecnologia di ultima generazione che renderà gli ospiti della location i veri protagonisti di un’esperienza a metà tra il mondo reale e quello virtuale. Tramite degli speciali sensori di movimento e profondità, l’utente potrà interagire con i contenuti all’interno di un grande schermo semplicemente muovendo le proprie mani nell’ambito di una cornice olografica per creare una vera e propria opera d’arte personale da condividere sui propri canali social.

Ecco il calendario delle tappe del gloTM Discovery truck:

dal 17 al 26 giugno, Pizza Village (Napoli)

22, 23 e 27 luglio, Rock in Roma (Roma)

dall’11 al 17 agosto, Parco Gondar (Gallipoli)

dal 16 al 17 settembre, Spring Attitude (Roma)