Napoli, Gruppo oltremare fa 30: «Nuova sede e potenziamento attività»

NAPOLI - Una grande festa per chiudere un anno importante. Compleanno a cifra tonda per il Gruppo Oltremare, azienda fondata nel 1992 dalla famiglia Uva e specialista nel settore del turismo e dei viaggi. Nella splendida cornice del Teatro Posillipo di Napoli, con la presenza di oltre duecento ospiti tra agenti di viaggio, partner commerciali e staff, si è celebrato il trentennale della società che poche settimane fa ha inaugurato la nuova sede partenopea. Un party legato a doppio filo al potenziamento delle attività dedicate al tour operating e all’incoming delle otto business unit aziendali.

Un'occasione speciale per una proprietà che anche in tempi di pandemia non aveva smesso di disegnare i propri programmi di sviluppo. Progetti che attualmente prevedono investimenti tecnologici ma anche, sul territorio, in termini di risorse umane. Gli ingressi di nuove figure professionali, cinque nelle recenti settimane, sono tra le motivazioni che hanno spinto la direzione a individuare una sede operativa calibrata a rinnovate esigenze logistiche, con annesso un notevole adeguamento dei supporti. Dal 21 novembre il Gruppo Oltremare ha trasferito il proprio quartier generale in una nuova struttura funzionale a tutte le business unit che compongono la società, che oggi conta quarantuno collaboratori. Da Oltremare T.O. / Caleidoscopio, relative al tour operating outgoing, al brand Partenze Speciali, specialista in esclusive operazioni vuoto-pieno sul corto, medio e lungo raggio, all'attività d'incoming con Scenario Italia e i noleggi e il cabin charter del prodotto nautica. E ancora, il ticketing e business travel di Travel Affair con il portale Fly2B, fino ai motori di ricerca Travelab e GeniusLab.

L’obiettivo è far ulteriormente crescere i vari segmenti di prodotto e servizio in una location all’avanguardia e continuare a valorizzare le risorse e le capacità professionali. Il nuovo headquarter è situato in una posizione strategica, con una logistica degli uffici studiata per ottimizzare le sinergie tra le diverse aree di lavoro e migliorare l’efficienza dei processi. La sede di Napoli è collocata all’interno del Complesso Altamira, grande e moderna struttura composta da due edifici che ospitano più di cinquanta aziende. La condivisone degli spazi e la proposta di arredi è in linea alla filosofia aziendale di ricercare un’atmosfera di benessere e di accoglienza speculare a quella ottenuta nella vecchia sede aziendale, finalizzata a creare un clima gradevole e familiare e quindi contribuire a migliorare servizi e performance.

Stefano Uva, Coo Gruppo Oltremare: «Siamo emozionati ed orgogliosi di aver raggiunto il traguardo dei trent’anni di attività. È una tappa importante nella storia della nostra azienda in realtà per noi un punto di ripartenza, che indirettamente si collega al trasferimento in una nuovissima sede. Le nostre attività, che oggi servono ogni tipologia di richiesta da parte del mercato di viaggi e turismo, per la tipologia di business del comparto è fondamentale siano costantemente adeguate alla domanda di un contesto in perenne evoluzione. Strategie e strumenti vanno di pari passo alla costante attenzione alla preparazione e al benessere dei nostri collaboratori, perché siamo convinti che le condizioni dell’ambiente di lavoro influiscono sulle dinamiche lavorative così come sulla produttività».