«Gustus», il tempio del cibo alla Mostra d'Oltremare tra sapori e show cooking

È nato grande Gustus, l'expo dell'agroalimentare e dei sapori mediterranei che si inaugura domani alla Mostra d'Oltremare occupando il più grande padiglione del polo fieristico partenopeo. Ideata da Angioletto de Negri, la manifestazione si è affermata fin dalla prima edizione nel panorama degli eventi dedicati all'agroalimentare grazie alla sua particolare attenzione al territorio del centro sud. «La collocazione in un territorio a vocazione agricola, alimentare, casearia, vinicola e del buon gusto ha favorito l'ideazione di Gustus: i numerosi consensi registrati dalle prime cinque edizioni ci danno ragione - spiega l'amministratore di Progecta - l'agroalimentare arricchisce il nostro carnet di eventi che ogni anno ci vede promotori di fiere dedicate al turismo, alla farmaceutica e alla sanità, all'arredamento e al design». La sesta edizione di Gustus riserverà spazio a convegni, corsi di formazione, tavole rotonde, premiazioni di ristoratori e chef, show cooking e degustazioni. Si discuterà anche di opportunità di finanziamento e di agevolazioni fiscali per le aziende della ristorazione. Spazio anche alla tecnologia per le cucina professionale con un ampio panel di imprese italiane e straniere. A supporto della creatività di Progecta nell'ideazione di appuntamenti organizzati ogni anno alla Mostra d'Oltremare, non mancherà la presenza delle amministrazioni pubbliche, dalla Regione Campania al Comune di Napoli, e delle principali associazioni imprenditoriali, da Confcommercio a Cna e di Unicredit quale partner della manifestazione.



Una stonatura sottolineata da de Negri è l'assenza a Gustus 2019 della Camera di Commercio di Napoli: «L'ente non ritiene evidentemente di dover supportare le fiere napoletane - dichiara il patron di Progecta - Non c'è mercato nazionale che, laddove ci sia un evento di promozione delle imprese del territorio, registri l'assenza della Camera di Commercio locale». Fra i principali appuntamenti del programma di Gustus 2019 è previsto il convegno Dieta mediterranea e pesce nostrano: sostenibilità e qualità per il futuro a cura della Regione Campania, in programma lunedì alle ore 12. Prevista la presenza di Nicola Caputo, consigliere delegato del presidente della Regione Campania, Secondo Squizzato, coordinatore del Cts associazione per la valorizzazione della colatura di alici di Cetara; Ettore Guerrera, direttore tecnico del Centro studi sulla Biodiversità alimentare Ce.s.B.al.; Lucia Di Mauro, presidente associazione per la valorizzazione della Colatura di alici di Cetara; Antonio Limone, direttore iZsm Portici; Vincenzo Peretti, docente dipartimento di medicina Veterinaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA