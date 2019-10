Halloween 2019 è all’Edenlandia: tre giorni da paura tra trucco e vestiti a tema

Halloween 2019 è all’Edenlandia. Tre giorni da paura 26, 27 e 31 ottobre, tra trucco e vestiti a tema, angoli horror, giochi di luce e una presenza terrificante che aleggia sui viali del parco.



Un evento per tutte le età. La lunga festa delle zucche parte con l’animazione per i più piccoli dal pomeriggio di sabato con la baby dance con le mascotte dell' Edenlandia alle ore 17:30 e a seguire il gioco “dolcetto o scherzetto” con sfilata di maschere e per chiudere alle 19:00 nuovamente con un momento baby dance, per poi lasciare spazio ai più grandi che potranno venire “mascherati” da mostri, zombie, scheletri e dai teschi del “dia de los muertos”. Insomma non c’è limite alla fantasia horror del periodo. La maschera più bella che verrà avvistata nel parco sarà premiata con un voucher che darà diritto a giri illimitati su tutte le giostre.



La domenica mattina le attività con la baby dance e con le mascotte inizieranno alle 11:30, poi si ripete il gioco “dolcetto o scherzetto” alle 12:15 e ancora alle 13:00 si balla. Il pomeriggio seguirà gli stessi appuntamenti del sabato. Ad assistere chi invece arriva sprovvisto di maschera saranno dei truccatori specializzati nell’horror make up (a pagamento). L’atmosfera di quest’anno sarà più spettrale che mai e tra gli appuntamenti selfie di questo Halloween invitiamo il pubblico partecipante a postare sulle pagine sociali lo scatto più “pauroso”. Lo staff del parco sceglierà il vincitore che sarà premiato con una giornata gratis sulle giostre per due persone.



Passato il weekend pre-halloweeniano la grande serata che festeggia la notte delle streghe dai colori viola, arancione e nero sarà giovedì 31 ottobre con “Halloween Party Vol.II”, serata che segue il grande successo della scorsa edizione e che ha visto teenager e non divertirsi per una lunga serata ispirata alla tradizione celtica. Tra i protagonisti dell’evento special guest l’artista Luchè, che verrà anticipato da alcuni DJ che intratterranno tutti anche dopo il concerto ( ore 22:30) fino a tarda notte. La serata a tema accoglierà il pubblico mascherato all’ interno del Parco e per chi vorrà potrà truccarsi (a pagamento) stesso in serata con lo staff dell’ horror make up.



L’Edenlandia il 31 sarà aperta dalle ore 15 alle 18 e l’ingresso è gratuito. Per il concerto invece il biglietto sarà di 15 euro prima delle 21 e di 20 euro dopo le 21: il parco resterà aperto fino alla 4 (le giostre saranno aperte dalle 15 alle 01). Presenti alla serata anche il gruppo di harleysti in sella della proprio motocicletta tutti mascherati. © RIPRODUZIONE RISERVATA