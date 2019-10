Lo Zoo di Napoli festeggia Halloween con “La Notte dei Pipistrelli 2.0”

Giovedi 31 ottobre è una data speciale e allo Zoo di Napoli che si festeggia con “La Notte dei Pipistrelli 2.0” dalle 19 alle 22, aspettando Halloween ed un programma intenso, con un primo spettacolo alle 20 e un secondo alle 21:15. Dopo il successo dell’anno scorso c’è grande attesa, con gli approfondimenti speciali durante tutta la durata dell’evento dall'apertura, in sei diverse postazioni. Laboratori a tema, esibizioni e la possibilità di osservare, nel rispetto dei loro ritmi, alcune delle specie di animali più importanti alla luce della luna. Una postazione di Face Painting per rendere tutti mostruosi è operativa, ma meglio acquistare il biglietto per il parco online per assicurarti l'ingresso.



Subito dopo Lo Zoo di Napoli, per Halloween si veste a tema, così dall’1 al 3 Novembre il parco sarà pauroso. Con un programma di Feeding Time oltre ai Zoo Halloween Lab, e l’opportunità di preparare la propria zucca per gli animali. E poi un focus sugli “Animali Spaventosi, ma lo sono davvero?” per scoprire insieme agli operatori del parco i segreti etologici e i falsi miti sugli animali ritenuti, erroneamente, più spaventosi.



Accoglienza, Face Painting, e intrattenimento tutti i giorni, oltre a sorprese comunicate man mano e nei giorni dell’evento. Infine in caso di condizioni meteo avverse, non c’è da preoccuparsi, infatti il biglietto potrà essere utilizzato per ritornare allo Zoo. © RIPRODUZIONE RISERVATA