Tradizionale ricevimento di inizio anno per il Corpo consolare di Napoli, che ha riunito nel Salone della Borsa Valori della Camera di Commercio cittadina, anche nell’ambito delle iniziative previste dall’accordo che l’ente presieduto da Ciro Fiola ha siglato con l’Ice, più di 200 amici accolti dal segretario generale del Corpo consolare e Console Onorario del Principato di Monaco Mariano Bruno insieme al Decano Viktor Hamotskyi, console generale dell’Ucraina.La serata, presentata da Serena Albano ed allietata dal violino elettronico di Simona Sorrentino, ha visto protagonisti del saluto di benvenuto il viceprefetto vicario Luca Rotondi ed il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, mentre Umberto Zoccali ha ricevuto dalle mani del console onorario dell’Indonesia Giuseppe Testa una targa di riconoscimento per l’attività svolta quale al responsabile del cerimoniale di Palazzo San Giacomo.Fra i presenti, anche il console della Thailandia Mario Mattioli, di Sierra Leone e della Repubblica Dominicana Elio Pacifico, della Svizzera Adriano Aveta, del Giappone Alberto Carotenuto, dell’Islanda Gianluca Eminente, del Portogallo Maria Luisa Cusati, del Benin Giuseppe Gambardella, della Colombia Antonio Maione, della Polonia Dario dal Verme, del Bangladesh Fiorella Breglia, del Niger Angelo Pinelli, del Cile Maurizio di Stefano, delle Filippine Francesca Giglio, della Romania Gilda Pacifico, dell’Uzbekistan Vittorio Giorgi, dello Zambia Francesco Cossu. Una serata allegra ed affollata a cui non sono mancati del resto gli habitué delle iniziative del Corpo Consolare, tra cui Alessandra Clemente, Salvio Palma, Amedeo Manzo, Luigi Carrino, Stefania Brancaccio, Carlo Palmieri, Umberto De Gregorio, Elisabetta Garzo, Giuseppe de Carolis di Prossedi, Arturo Martucci di Scarfizzi, Maurizio Stefanizzi e Canio Giuseppe La Gala, Alessandro Giuliano, Amedeo Cristofaro.