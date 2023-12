“Ho vestito un mito. Dietro le quinte con Carla Fracci” il libro di Giuliana Gargiulo a Palazzo Reale di Napoli

Lunedì 18 dicembre alle ore 18:00, presso il Museo Memus, Palazzo Reale di Napoli. Presentazione del libro di Annamaria Morelli “Ho vestito un mito. Dietro le quinte con Carla Fracci”. Con l’autrice, Giuliana Gargiulo.

Questo è il racconto intimo di un’amicizia e di una collaborazione artistica trentennale, quella tra l’autrice, la scenografa e costumista Annamaria Morelli, e la celebre e indimenticata étoile Carla Fracci. Il libro narra in maniera molto personale e spontanea i ricordi di questa lunga storia di successi, le vicende e le avventure vissute insieme in giro per i teatri più importanti d’Italia e d’Europa, le serate mondane, i ritiri nella villa di campagna, le cene nella casa napoletana dell’autrice. Un tessuto fitto di storie e aneddoti molti dei quali divertenti, incredibili, inediti.

La testimonianza intensa di una celebrità mondiale colta nel suo quotidiano, a lavoro dietro le quinte, e nei momenti disvago. Anni irripetibili per l’autrice, quelli in cui ha avuto l’onore e il piacere di vestire il mito Carla Fracci.