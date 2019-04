Lunedì 29 Aprile 2019, 10:33

ERCOLANO - I cani più belli del mondo in mostra al Complesso Zeno di Ercolano. Appuntamento sabato 4 e domenica 5 maggio nel complesso turistico di via Benedetto Cozzolino (Traversa Trentola 119B) per il “Napoli International Dog Show Vesuvio Winner”, la tradizionale fiera canina che, ormai da decenni, propone raduni nazionali di cani e esposizioni interazionali di cani.In passerella nell'anfiteatro del Complesso Zeno una particolarissima sfilata a quattro zampe_ ci saranno i migliori esemplari di pastore australiano, lupo cecoslovacco, mastino napoletano, Terranova, yorkshire terrier e spaniel. Speciale rassegna, poi, con border collie, australian cat dog, bovaro delle fiandre, pinscher, bovaro, molossi, labrador, golden retriver, dalmata, beagle, bulldog, chihuahua e barboni. Per info e iscrizioni sui cani si possono consultare i siti internet www.encishow.it oppure www.miglioredirazzareport.eu.