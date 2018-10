«I Dolci delle Feste»: struffoli e non solo....dalla Grecia a Napoli

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 14:07

Dal Top al Pop e dalla Grecia a Napoli: saranno 15 i maestri pasticcieri che si incontreranno il 7 novembre sul panoramico Roof Garden Terrazza Angiò, all’undicesimo piano del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, per la settima edizione de “I Dolci delle Feste dei grandi interpreti by Mulino Caputo”. I protagonisti dell’evento si confronteranno sul tema degli struffoli, uno dei dolci simbolo della semplicità napoletana. Questo dolce antichissimo, portato dai greci in Italia quando fondarono Parthènope, nell'VIII secolo a.C., è un must della pasticceria campana. All’inventiva dei partecipanti si richiederà di proporne un’interpretazione originale.Naturalmente, il focus non sarà solo sull’evoluzione degli strongoulos. La kermesse, diventata un appuntamento molto atteso sullo stato dell’arte della pasticceria, sarà l’occasione per degustare i più famosi dolci “conventuali”, così chiamati perché realizzati, originariamente, dalle suore di clausura, che ne custodivano ostinatamente le ricette. Tra questi: roccocò, susamielli, divino amore, mustaccioli, raffaiuoli, cassata e pasta reale. Non mancheranno i tipici lievitati natalizi: pandori e, soprattutto, panettoni che, in Campania, complici la creatività dei nostri artigiani e l’abbondanza di materie prime di alta qualità, hanno assunto profumi e sapori originali e strettamente legati alla territorialità mediterranea. Ecco chi saranno i magnifici quindici: Luigi Biasetto, Salvatore Capparelli, Salvatore De Riso, Pasquale De Simone, Mario Di Costanzo, Carmine Di Donna, Salvatore Gabbiano, Marco Infante, Andrea Pansa, Alfonso Pepe, Gianluca Ranieri, Ciro Scognamiglio, Sabatino Sirica, Salvatore Tortora e Salvatore Varriale.La Delegazione di Napoli dell’Associazione Italiana Sommelier proporrà, in abbinamento, una selezione di vini a cura di Vitigno Italia delle aziende: Azienda Agricola Manuelina; Cantina di Lisandro; Cantina Kutatsch; Cantine Federiciane; D’antiche Terre; Feudo Luparello; Piera Martellozzo 1899; Varvaglione.