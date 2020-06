Il by night cambia volto: il cinema in spiaggia accompagna la cena tete-à-tete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se di giorno le spiagge si ripopolano lentamente con tutte le misure di accesso e fruizione contingentate, al pomeriggio e di sera i locali in riva al mare reinventano appuntamenti e proposte inedite per intrattenere la clientela della bella stagione dopo il lungo lockdown.Musica live, aperitivi al tramonto, cene al chiaro di luna e dj set da tete-à-tete tornano un po’ in tutti i luoghi della movida estiva, ma al Nabilah sulla spiaggia romana del Fusaro di giovedì sera arriva il cinema open air e sul costone di roccia tufacea che disegna l’insenatura sono di scena le «Proiezioni Sonore» con la selezione delle pellicole più cult degli anni 2000. Pretty Woman ha inaugurato qualche sera fa la rassegna che impreziosirà fino a settembre l’offerta del bech club flegreo. Così se al tramonto i gazebo-isola si sono trasformati in postazioni riservate per l’aperitivo tra amici o la cena à la carte col le icone pop di dj Cerchietto, dalle 21.30 invece le immagini e le voci di Edward Lewis e Vivian Ward, ovvero Richard Gere e Julia Roberts, dal maxi schermo montato praticamente pied dans l’eau hanno accompagnato la cena romantica degli ospiti. Mentre sin da oggi sono aperte le prenotazioni per la prossima mise en place cinematografica a piedi nudi sulla sabbia, è già in scaletta la pellicola di Ozpetek Mine Vaganti.