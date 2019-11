Il duello Vinaccia-Venanzio rinnova il mito della Sorrento-Sant'Agata

Si corre. Dopo il rinvio di due settimane fa per le avverse condizioni meteo, si svolgerà domani lo slalom automobilistico Sorrento-Sant’Agata, articolato in tre manche sul tracciato del Nastro Verde, con partenza dal bivio di Priora all’incrocio con il Nastro Azzurro, alle porte del centro cittadino del borgo collinare di Massa Lubrense. La gara, giunta alla quindicesima edizione, valevole per la Coppa Aci terza zona, per il Memorial Giovanni Persico e il Trofeo Franco Mastellone. Anche se saranno prevalentemente i piloti locali ad alimentare la griglia di partenza, c’è molta attesa tra gli appassionati degli slalom per il duello tra Luigi Vinaccia e Salvatore Venanzio, vincitore della scorsa edizione della gara, disertata, invece, dal più esperto pilota di Sant’Agata sui due Golfi, primo nel 2017. Particolare curioso, il percorso si sviluppa con la partenza nei pressi dell’officina di Salvatore Venanzio, al volante della Radical Sr4-Suzuki 1600, e l’arrivo alle porte di Sant’Agata, dove ha sede l’azienda di Luigi Vinaccia, al via con la Osella Pa9/90 Honda 2000. Assente il decano dei piloti della costiera, Aldo Esposito, lo “sceriffo”, costretto dal rinvio a rinunciare allo slalom di domani per una vacanza all’estero già programmata. La gara, organizzata dal Rombo Team di Napoli, si disputa sul tracciato classico di tre chilometri. Oggi pomeriggio le verifiche tecniche delle vetture, dalle 15 alle 19, presso l’hotel Vesuvio. La partenza domani mattina alle ore 9.30, con il via della prima delle tre manche in programma. La premiazione alle ore 17 all’hotel Due Golfi. Il percorso verrà chiuso al traffico dalle ore 8.30 a fine gara. La manifestazione si inserisce nel solco della tradizione della mitica Sorrento-Sant’Agata, gara di velocità in salita, disputata l’ultima volta nel 1967 sul tracciato opposto che attraversa Massa Lubrense e dintorni, vinta dal compianto Michele Terminiello, con il tempo record di 6 minuti, 8 secondi e 8 decimi. Ultimo aggiornamento: 11:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA