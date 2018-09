Il lungomare di Napoli si tinge di rosso: drink e degustazioni con la Campari Academy

Domenica 9 Settembre 2018, 16:10

La cultura del bere è servita. Tra la brezza settembrina portata dal mare, panorama esclusivo e una drink experience di tutto riguardo. Lo scorso anno fu un successone e per l'edizione 2018 la Campari Academy Truck sceglie nuovamente Napoli. Lungomare Caracciolo 10 e 11 settembre, dalle 10 alle 20.Masterclass con i top mixologist nazionali, corsi di bartending con i docenti di Campari Academy, drink dal sapore sublime e cocktail lab innovativi. Sui famosi camion, bordati di rosso, si terrà una vera scuola del bartending itinerante che sta attraversando le principali città italiane nel segno della cultura del "bere responsabile" e del "bere bene".Grande spazio alle lezioni di food pairing, tra cocktail e cibo pensate per rendere ancora più particolare il rito dell'happy hour. Le masterclass 2018 sono state concepite per trasmettere experience, multisensorialità e coinvolgimento, con nuovi temi legati ai diversi stili di miscelazione. La partecipazione è gratuita, basterà iscriversi al sito ufficiale , mentre l'intero programma dell'evento è consultabile qui