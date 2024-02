Il mondo cuore di Isadi, a volte la diversità può essere un dono che salva tutti

Il mondo cuore di Isadi è il libro scritto da Donata Magrini, docente di scuola elementare, napoletana di nascita e ischitana di adozione, dedicato alla figlia Isabella oggi diciottenne. Isabella è affetta dalla sindrome di down. In questo libro autobiografico Donata racconta la storia della sua famiglia condividendo le sue più intime emozioni e raccontando come, quando una famiglia è unita e c’è amore, la diversità non è diversità ma un dono. La storia è ambientata in un mondo pieno di gioia di vita e colore ed è stata scritta ad Ischia.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che anche l’ambiente in cui è cresciuta abbia influenzato la sua solarità.

La protagonista Isadi’, alias Isabella, vive in una città dove una strega cattiva porta via la gioia a tutti ma non a lei «perché il suo cuore è grande e pieno di amore, e’un cuore magico e propio per la sua diversità nessuno può toccarlo». E così Isadi’ dovrà in sette giorni raggiungere la cima del monte per non fare appassire il fiore della felicità e salvare la città.

«Isabella è stata generata ad Ischia e qui ho trascorso tutto il periodo della gravidanza», ci dice Donata, ‘l’ho partorita all’Ospedale Rizzoli in 15 minuti. Ischia mi ha aiutata con i suoi paesaggi a calmare il cuore quando batteva forte per il dolore. Le lunghe passeggiate in riva al mare agitato in inverno davano sfogo alle mie parole che il vento portava via ed il fragore delle onde sovrastava il mio rumore interiore. I suoi odori di terra e di fiori nutrivano i miei pensieri, soprattutto il gelsomino. Isa ha fatto una scuola materna bellissima, immersa nel verde e una prima elementare meravigliosa. La sua insegnante ha utilizzato il disegno come forma comunicativa. Inoltre le immagini l'aiutavano a memorizzare le parole e così nei disegni ha imparato ad esprimere tutto il suo mondo ed i suoi affetti. Lei si disegnava ( e continua a farlo) con un cuore sulla testa e con 4 bottoni sul corpo. Poi una psicologa mi spiegò che il cuore era il suo e che il suo amore era visibile e che i bottoni erano gli affetti. Ischia è il luogo in cui fuggo per riposare, nel quale scappo se ho bisogno di contatto umano. Ischia x Isa è casa, è libertà, è sicurezza, Ischia è punti di riferimento, è autonomia, è colore, aria pura, mare, sole. Ischia da’voce ai miei racconti e parla al mio cuore attraverso la sua natura ed i suoi colori»

La storia è raccontata in formato libro per bambini ma rivolta a tutti, grandi e piccini. Donata condividendo la sua storia e il suo modo di guardare il mondo con gli occhi del cuore spera di dare un contribuito fattivo nella trasformazione della concezione di diversità e dell’accoglienza dei diversamente abili «perché tutto può essere normale dipende come lo si vede». Spera che il suo libro venga adottato nelle scuole per poi entrare nelle case attraverso gli occhi dei bambini e favorire l’inclusione.

Il libro è realizzato anche in formato audio con la voce di Stefano Piccirillo. È illustrato da Stefano Corrao e Romina Sterbini. Edito da Apeiron edizioni è stato pubblicato con una campagna di raccolta fondi attiva su Produzioni dal Basso.