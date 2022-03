Il Monito in tv: gli approfondimenti con Rosa Criscuolo e Lorenza Licenziati

“Dal social media news alla tv” è il claim del nuovo programma televisivo di informazione che andrà in onda su Tv Luna ogni venerdì alle 22.30. Il Monito (questo il titolo del format), infatti proporrà una versione in 16:9 della rubrica di interviste e di approfondimento che da due anni circa è il cuore del giornale online ilmonito.it.

Una trasposizione che inverte l’attuale tendenza dei media mainstream di portare i propri contenuti sull’online. Una inversione motivata da precise scelte comunicative, certo, ma che vuole essere anche una sfida, posizionando il contenitore in una fascia importante e non senza competitor anche di livello nazionale.

Una sfida, però, che l’autrice del programma Rosa Criscuolo, direttore editoriale de Il Monito trova stimolante: “I contenuti la faranno da padrona – spiega -. La sola e unica preoccupazione, positiva, che ci anima è quella di recuperare il gap democratico, promuovendo una comunicazione che va al cuore della politica, oltre i click, proponendo al grande pubblico della tv temi, ospiti e, di conseguenza, contenuti di qualità, contro qualsiasi populismo e incompetenza”.

Insieme a Rosa Criscuolo, attivista di lungo corso dell’Associazione Luca Coscioni, con una lunga esperienza tra i banchi radicali che l’ha portata a condividere importanti battaglie ispirate dal leader Marco Pannella, condurrà il programma Lorenza Licenziati, volto noto della tv campana, ideatrice del format “In città”, già in onda su Tv Luna.

La prima puntata tratterà temi come la giustizia giusta, la disabilità e il Pnrr con ospiti di rilievo nazionale e andrà in onda venerdì 25 marzo, alle 22.30 sul canale 14 del digitale terrestre (TvLuna), visibile anche online sul sito dell’emittente.