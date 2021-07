Il ristorante della comicità sbarca in tv con gli «chef della risata»

New entries per «Sartù : il Sorriso è servito», il nuovo format della comicità televisiva che sarà trasmesso sulle principali emittenti della Campania. Del cast faranno parte infatti anche i capitolini Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Fabrizio Gaetani ed Alessandro Serra, che si aggiungono ad un parterre artistico di cui fanno già parte anche Simone Schettino, Peppe Laurato, Rosalia Porcaro, Enzo Fischetti, Ester Gatta, Gino Cogliandro, Rosario Toscano, Lello Musella, Rosaria Miele, Lisa Fusco, Stefano Sarcinelli, Marco Lanzuise, Rosario Verde, Salvatore Turco.

Prodotto dalla società MAX ADV di Massimiliano Triassi, il programma di sedici puntate da sessanta minuti l’una vede come protagonisti i «comici stellati» che alterneranno le loro gag gourmet alle prelibatezze della cucina partenopea. Le riprese cominceranno in autunno in un ristorante accogliente e ricercato dove i vari personaggi, dai titolari all’intero personale, si relazioneranno tra loro e con i clienti, ironizzando sulla preparazione di un piatto di antica tradizione come il ragù o la pasta e patate, mettendo in luce le eccellenze dei prodotti alimentari del territorio campano.

Casting Director è invece Ciro Prato, mentre il trucco e parrucco è affidato a Ciro Florio.