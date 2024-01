Il sindaco di Sorrento pastore per un giorno nel presepe vivente di Casarlano

Per un pomeriggio ha smesso gli abiti istituzionali ed abbandonato la fascia tricolore per calarsi in un ruolo diverso, decisamente fuori dal comune. Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nella giornata di ieri ha occupato un posto nel presepe vivente allestito nella zona collinare di Casarlano. Insieme ad altri 300 figuranti, il primo cittadino, per alcune ore, ha contribuito a dare vita alla rappresentazione della Natività che anche quest’anno ha accolto migliaia di visitatori provenienti da tutta la Campania e non solo.

«Oggi ho avuto un compito insolito – spiega Coppola a conclusione della inusuale esperienza -.

Ho dato il mio piccolo ma sentito contributo alla mia comunità parrocchiale vestendo i panni del pastore nel presepe vivente di Casarlano. È stato un pomeriggio davvero speciale». Tanti i cittadini di Sorrento rimasti meravigliati nel vedere il proprio sindaco in una diversa veste e dedito con inaspettata maestria alla falegnameria.