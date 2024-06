Un viaggio straordinario all'insegna della solidarietà e della scoperta del mondo ferroviario. Un treno storico e un luogo unico, come il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Questo e molto altro è la terza edizione del Treno dei Piccoli, uno speciale viaggio a bordo di un treno storico di Fs Treni Turistici Italiani, che domenica 9 giugno ha accompagnato oltre 200 fra giovani ospiti di case-famiglia e i loro accompagnatori nei luoghi dove nacque la prima ferrovia d'Italia.

APPROFONDIMENTI Napoli, il museo di Pietrarsa apre le porte di notte Napoli, il mare ritrovato a Pietrarsa Museo di Pietrarsa, «Ma dove vivono i cartoni?» in scena con «Il Piccolo Principe»

Insieme ai bambini, nel corso del viaggio, anche un macchinista, un capotreno e un capostazione che hanno raccontato ai piccoli le loro esperienze, rispondendo alle loro domande e svelando i segreti e le storie affascinanti del mondo delle ferrovie. All'arrivo a Pietrarsa, i giovani ospiti sono stati accolti dai volontari e dal personale del Gruppo Fs, che li hanno guidati attraverso una visita interattiva del museo per conoscere la storia ferroviaria del Paese attraverso un'esperienza educativa e coinvolgente.

«Siamo felici perché il Treno dei Piccoli è diventato, grazie a questa terza edizione, un’iniziativa consolidata del Gruppo Fs» ha dichiarato Paola Longobardo, Responsabile People Care Gruppo Fs. «Grazie alla sua capacità di trasformare un viaggio in un’avventura indimenticabile, un’opportunità di esplorare con curiosità e creatività un mondo ancora pieno di fascino nell’immaginario dei bambini. Ma lo è ancora di più per la nostra azienda perché ci ha dato la possibilità di essere vicini e di offrire una giornata particolare a famiglie che in questo momento stanno affrontando un momento particolarmente complesso».

Il Treno dei Piccoli rappresenta non solo un evento di inclusione sociale, ma anche un modo per valorizzare il patrimonio storico delle ferrovie italiane, coinvolgendo le nuove generazioni in un percorso educativo e di crescita. Grazie alla collaborazione con numerose associazioni, il Gruppo Fs continua a promuovere iniziative di responsabilità sociale, dimostrando un impegno concreto verso le comunità più fragili. Il treno, dunque, può essere molto più di un semplice mezzo di trasporto: può diventare un simbolo di speranza e di futuro per chi ha bisogno di sognare.