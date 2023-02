Carnevale di Saviano, in migliaia per la prima sfilata dei carri: martedì la replica

Sono arrivati da tutta la regione per ammirare le macchine da festa realizzate secondo i canoni della tradizione locale che si muovono attraverso meccanismi elettromeccanici in un tripudio di musica, vestiti, colori e coriandoli. Gruppi organizzati, famiglie, giovbani e meno giovani fin dalla mattina hanno invaso le strade del paese per catapultarsi lungo il percorso dove hanno sfilato i carri allegorici.

Dopo tre anni di stop è stato un vero successo di pubblico. Tutti di ottima fattura i carri che ancora una volta hanno lanciato messaggi sociali attraverso i temi scelti per questa edizione 2023: tra l’altro, le serie tv di maggiore successo, il metaverso, la bellezza e la fragilità di madre natura, i cambiamenti climatici e il covid.

A sfilare siono stati i dieci carri delle associazione Rione Sant’Erasmo (Stranger Rhings); Rione Sirico (Cambia-menti verso-meta); Quelli della Notte (Due anni…); Rione Cerreto-Aliperti (The Addams Family); Rione Capocaccia AGM Production (Il terzo animale); Rione Croce (Colei che tutto muove e tutto puote Madre Natura); Associazione La Vittoria ed Associazione W la TV (Tanto diverso…quanto folle da un’altra prospettiva); Associazione Prospettive (Stumble Guys); Rione Torre (Carramba che Carnaval); Rione Sena (Mondo in allarme). Sul palco delle autorità il Sindaco Vincenzo Simonelli, la Pro-Loco Il Campanile e la Fondazione carnevale con il presidente Pasquale Napolitano hanno accolto i tantissimi ospiti e consegnato riconoscimenti ai carri e ai gruppi mascherati.

Sul palco anche la Giunta e i consiglieri comunali. Domani sera intanto lo spettacolo degli Arteteca e a seguire il concerto di Anna Tatangelo. Nel mezzo la premiazione del contesta gastronomico "Pizza del Carnevale" mentre la seconda ed ultima sfilata si terrà martedì grasso sempre a partire dalle ore 15.00