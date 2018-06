«In viaggio con mia figlia» su rete 4: Syusy Blady parte da Napoli

Venerdì 8 Giugno 2018, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via il 10 giugno dalla Campania e da Napoli “In viaggio con mia figlia”, il nuovo programma di Syusy Blady in onda da domenica alle 10.50 su Rete4, che racconta itinerari di viaggio a basso impatto ambientale in Italia, percorsi insieme alla figlia Zoe Roversi Giusti, ormai ventenne, laureata in antropologia e specializzanda in women studies.Nella puntata di domenica coinvolta l'Associazione Gente Green con il suo portavoce Carmine Maturo accoglie Syusy Bladi e sua figlia Zoe sulle scale della Pedamentina. Un'occasione straordinaria - afferma Carmine Maturo, per proporre la visita sostenibile della città e rilanciare, ancora una volta, la bellezza delle scale di Napoli per un vasto pubblico nazionale.Le 6 puntate da 25’ di Syusy Blady e sua figlia Zoe Roversi Giusti racconteranno itinerari alternativi e tematici in Italia all’insegna del #movedifferent. In Campania, nei luoghi del mito sarà presente anche Guido Liotti esponente di Gente Green impegnato da sempre nella valorizzazione della foresta di Cuma, si continuerà sulle tracce del divino femminile tra Capua, Caserta e Pagani, passando da una social street nel cuore di Napoli.