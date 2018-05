«Incontriamoci nei giardini», due giornate per riscoprire la bellezza dei parchi urbani

Lunedì 28 Maggio 2018, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 19:11

Il titolo dell’evento parla chiaro: “Incontriamoci nei giardini”. Un modo utile per invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.Napoli e la Campania tutta aderiscono all’iniziativa, che si svolgerà in contemporanea con altri paesi europei nelle giornate del 2 e 3 giugno. L’evento infatti ha ottenuto il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale ed è inserito nel calendario ufficiale delle manifestazioni previste nel 2018. Sarà l’occasione per far conoscere al pubblico giardini normalmente chiusi o per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti.A Napoli oltre ai rinomati Villa Floridiana, Giardino Pensile di Palazzo Venezia, Real Bosco di Capodimonte, anche il Chiostro e giardino di Sant’Andrea delle Dame, giardini dell’Olivella, il Bosco della Reggia Borbonica a Portici, il giardino del Suor Orsola Benincasa e tantissimi altri consultabili sul sito ufficiale apgi Le giornate saranno animate da visite guidate, conferenze, incontri con proprietari, giardinieri e botanici, lezioni di giardinaggio, atelier per bambini, dimostrazioni, concerti, spettacoli, atelier per bambini, dimostrazioni, esposizioni, degustazioni e aperture notturne.