Ischia celebra le nozze rinascimentali di Vittoria Colonna e Ferrante D'Avalos al castello Aragonese

Martedì 26 Dicembre 2017, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omaggio a Vittoria Colonna, l’evento a Ischia il 27 dicembreIschia rende omaggio alla più importante poetessa del rinascimento italiano e lo farà domani, mercoledì 27 dicembre, lo stesso giorno di quell'anno 1509, quando Vittoria Colonna nella Cattedrale dell'Assunta al Castello Aragonese di Ischia Ponte, andò sposa a Francesco Ferrante d'Avalos. Per ricordare l’avvenimento il Comune di Ischia ha organizzato una serie di eventi che rientrano nell’ambito del cartellone natalizio. Si comincia alle 12:00 nel Borgo di Ischia Ponte con “Nuptalia Isclana” una rievocazione storica delle nozze a cura dell’Associazione T. I. F. E. O. in collaborazione con il Liceo Statale Ischia. Alle ore 16.00, la Biblioteca Comunale Antoniana ospiterà il Prof. Michele Camaioni (Universität Tübingen) e la dott.ssa Serenaorsola Pilato (Diocesi di Ischia – Ufficio Progetto culturale), per un momento commemorativo non soltanto delle nozze della poetessa con il Marchese di Pescara, ma anche dei 500 anni della Riforma protestante. L’incontro mira a valorizzare il recente restauro della chiesa del Convento di Santa Maria delle Grazie, oggi noto come Convento di S. Antonio da Padova, e del suo patrimonio storico-artistico. É pertanto nella sua sagrestia che, a partire dalle 17.00, avrà luogo un intervento volto all’analisi e all’interpretazione del Polittico D’Avalos e della pala dell’Immacolata Concezione. «Un incontro prestigioso, organizzato grazie all'impegno della direttrice della Biblioteca, la dott.ssa Lucia Annicelli, - dichiara l’assessore alla cultura Salvatore Ronga - che illumina un aspetto particolare della figura di Vittoria Colonna, in relazione anche alle celebrazioni del cinquecentesimo anniversario della Riforma, un'occasione per far conoscere meglio a turisti e ischitani il Polittico D'Avalos, un'opera importante del nostro rinascimento».