Ischia global festival, ventennale con grandi star italiane e internazionali

Per festeggiare il ventesimo compleanno dell'Ischia global festival, che si terrà dal 10 al 17 luglio, si annuncia una edizione ricca di star internazionali e beniamini del cinema e della musica italiana. Ad aprire la lunga lista di ospiti sarà il regista inglese Joe Wright, autore di Cyrano: va a lui il premio "Ischia Luchino Visconti legend award" dedicato al grande maestro che scelse l'isola verde come sua residenza. Il riconoscimento gli sarà consegnato domenica 10 luglio nel corso del gala inaugurale al Regina Isabella Resort & Spa. A chiudere una settimana densa di eventi, che come ormai tradizione porta lo showbiz mondiale nel golfo di Napoli, sarà l'attesissimo attore anglo-americano Andrew Garfield che riceverà il premio “Ischia legend award” sabato 16 luglio.

In attesa del programma ufficiale già molte le presenze annunciate nei sette giorni del festival, dall'attrice e cantante americana Haley Bennett, all'italiano Lorenzo Zurzolo, dal maestro polacco Jerzy Skolimowski che riceve il premio “Ischia Truman Capote”, al collega statunitense Paul Feig. Tra gli italiani, sarà premiato Nino Frassica con “king of comedy”.

Il festival, prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, presieduto per l'edizione 2022 dal regista irlandese Jim Sheridan e dalla produttrice inglese Trudie Styler, presidente onorario Tony Renis, è realizzato con il sostegno della Dg Cinema e Audiovisivo del Mic e della regione Campania ed è promosso dall' accademia internazionale arte Ischia.