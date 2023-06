Italia Fitness Road Show a ​Sant'Antonio Abate

««Sant’Antonio Abate ospiterà un evento fitness che si replicherà in sole due città italiane: Milano e Torino. Per noi è un grande orgoglio». A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, presentando la prima tappa dell'evento itinerante “Italia Fitness Road Show”. La kermesse è in programma martedì dalle 9.30 alle 15.30, presso il Parco della Gentilezza di Sant'Antonio Abate.

«Sarà un orgoglio per Sant'Antonio Abate poter ospitare l’azienda Kompan, leader nel settore del fitness all'aperto, che da oltre cinquant'anni sviluppa una gamma completa di elementi per l'allenamento all'aria aperta.

Da poche settimane – spiega Ilaria Abagnale – parte di questi nuovi strumenti per il fitness sono stati resi disponibili a tutti gli appassionati dello sport che frequentano il Parco della Gentilezza».

Proprio nel nuovo parco, inaugurato appena un mese fa, si svolgerà la prima tappa dell'evento itinerante “Italia Fitness Road Show”. «Si tratta di un'occasione unica per toccare con mano le funzionalità, le caratteristiche e il valore aggiunto di ciascuna di queste nuove attrezzature – aggiunge la prima cittadina di Sant'Antonio Abate – grazie alla presenza di esperti e personal trainer della nostra zona, che durante l’evento indirizzeranno al meglio i vostri allenamenti».

Per l'iniziativa, il Comune di Sant'Antonio Abate ha coinvolto attivamente tutte le associazioni sportive presenti sul territorio, chiamando a raccolta le famiglie e soprattutto i più piccoli. «Sarà un'opportunità straordinaria per avvicinare i bambini al mondo dello sport all'aria aperta, promuovendo uno stile di vita sano e attivo, e celebrando Sant’Antonio Abate – conclude la sindaca Ilaria Abagnale –che è stata scelta come unica città del Sud Italia per questo roadshow».