Italian Wedding Award a TuttoSposi: premiati i «capatosta»

Grande successo per il premio "capatosta", dedicato a professionisti, imprenditori e artisti che hanno perseguito con caparbietà e determinazione un obiettivo nella propria vita. La premiazione è avvenuta durante l'effervescente Pink Party organizzato nell'ambito di TuttoSposi da Andrea Riccio, costruttore di scenografie per eventi titolare della Wedding Solutions. Più di 400 invitati provenienti da tutta Italia hanno applaudito al Palasposa le premiazioni di Annamaria Colao, scienziata di fama internazionale; Martina Ferrara, Presidente Osservatorio Familiare Italiano; Alessandra Clemente, assessore alle Politiche Giovanili per il Comune di Napoli; Eva Presutti (in foto), wedding & event planner con più di 35mila followers su instagram; Patrizio Oliva, Diego Occhiuzzi e Massimiliano Rosolino, Cristina Cennamo e Alessandro Bolide.



Premiata anche una folta schiera di imprenditori: Adele Di Mauro, manager del Grand Hotel Parker’s; Bianca Trusiani di Buy Wedding in Italy Technical Committee; Francesca Fiore, Event Design and Managing Director Weddings Amalfi; Gino Signore, Owner & Founder Maison Signore; Lucia Dovere, Mill Studio Photographer; Nara Di Cecio, Owner & Director Tenurta San Domenico; Stefania Silvestro, Wedding and Event Planner; Veronica Tasciotti Amati, Wedding and Event Planner. Al termine della serata è stato offerto agli ospiti un aperitivo offerto da Angelino Catering, con le sue specialità ischitane.



Intanto si prepara un week-end all’insegna del sex-appeal e della bellezza con Taylor Mega e Anna Tatangelo, superospiti rispettivamente domani sabato 26 e domenica 27. In passerella sfileranno sabato 26 Ersilia Principe e Carlo Pignatelli con Andrea Zelletta come testimonial mentre domenica 27 chiude la doppia sfilata di Vanitas. Sempre sabato il workshop sull’acconciatura perfetta di Federico Fashion Style. Per tutte le info: www.tuttosposi.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA