«Jimmie Durham: humanity is not a completed project» al Museo Madre

Il Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania, presenta la prima retrospettiva in Italia dedicata alla figura di Jimmie Durham, un anno dopo la sua scomparsa. La mostra, a cura di Kathryn Weir, è un omaggio ad uno dei più importanti artisti dell’ultimo mezzo secolo il cui lavoro proteiforme e stratificato risulta fondamentale per la comprensione dell’arte contemporanea e dei suoi possibili futuri.

Il percorso espositivo presenta oltre 150 opere tra cui sculture, video, poesie, performance, installazioni, quadri, disegni, collage, stampe e saggi, insieme anche ad alcune opere mai esposte prima, che restituiscono la complessità delle ricerche di Durham. Nell'ambito di Progetto XXI, alla Fondazione Morra Greco fa da contrappunto Jimmie Durham: And now, so far in the future That no one will recognize Any of my jokes, , una narrazione obliqua del lavoro artistico, del pensiero e dell’attivismo politico di Durham, delle sue letture, delle sue attitudini, delle sue posizioni, curata da Salvatore Lacagnina. Sculture – dalla Collezione della Fondazione Morra Greco – scritti, oggetti, grafiche, fotografie, tappeti, libri, video, documenti… di e con Jimmie Durham consentono una riflessione sulla mostra come genere, capace di creare uno spazio di condivisione dell’esperienza estetica e dei saperi.