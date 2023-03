«L'8 e 3/4-oltre l'8 marzo», a Forcella, nella biblioteca Annalisa Durante, dalle 9:30 alle 21 per incontri, discussoni e riflessioni sulla giornata internazionale della donna

«L'8 marzo e 3/4» per andare oltre l'8 marzo e sottolineare un’interferenza, uno iato rispetto all’idea per cui ogni anno si deve aspettare un giorno dell’anno, uno solo, per ricordare e riaffermare i diritti delle donne. Dodici ore di confronti, incontri, musica e letture, dalle 9.30 alle 21, nello Spazio Comunale Piazza Forcella, che in via Vicaria Vecchia numero 23 ospita la biblioteca Annalisa Durante, alla cui memoria è dedicata la struttura.

La giornata di domani, promossa dalla commissione Cultura del Comune di Napoli e organizzata dall’attrice Cristina Donadio, che è anche madrina dell’iniziativa, con Benedetta Bottino, Anna Copertino e Giuseppina Iacovelli, è stata ideata grazie alla felice sinergia tra l’amministrazione pubblica e alcune associazioni per gridare nel cuore di Forcella, uno dei tanti quartieri in cui certe incrostazioni culturali sono più resistenti, che i diritti conquistati con lunghe battaglie sono considerare come acquisiti ed esigibili.

Non un momento di rivendicazione né di contrapposizione, bensì una proposta di inclusione nella piena considerazione delle rispettive unicità, testimoniata dalla partecipazione di interlocutori anche di sesso maschile, tra i quali Daniele Sanzone, autore e cantante della band ‘A67, il cantautore Lino Blandizzi e lo stilista Alessio Visone, che condivideranno esperienze ed esigenze. Interverranno, tra gli altri, l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il presidente della commissione Cultura, Turismo e Attività̀ produttive del Comune di Napoli, Luigi Carbone, il presidente della II Municipalità Roberto Marino, l’attrice Cristina Donadio, che leggerà alcuni testi di Viola Ardone, l’artista Roxy In The Box, la regista teatrale Marina Rippa, fondatrice dell’Associazione Femminile Plurale, la modella iraniana Rojin Rava, che in mattinata al cospetto di alcune classi della scuola media Materdei e dell’istituto superiore De Sanctis-Bernini di Napoli dialogherà con Paola Adamo e Benedetta Sciannimanica, rispettivamente presidente e presidente onorario dell'Associazione Tu-Tutte Unite delle drammatiche violazioni della libertà e della vita stessa delle donne da parte del regime.

E ancora, l'Associazione Susan G. Komen accenderà un riflettore sull’informazione e la prevenzione medica per le donne, mentre Annamaria Schena, presidente dell'Associazione Le DinAmiche porterà un contributo sull’orientamento al lavoro e la cantante Monica Marra con i Tara Verde canterà un linguaggio popolare e meticcio che mescola suoni brasiliani, indiani ed orientali.