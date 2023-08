"L’amica geniale 4", casting per neonate e gemelle: la produzione cerca le bambine in Campania

In Campania, casting estivo per “L’amica geniale 4”. La quarta stagione della serie Rai tratta da “Storia della bambina perduta”, ultimo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, andrà in onda nel 2024 e le riprese, iniziate a fine 2022, sono ancora in atto. La produzione, per la realizzazione di una scena da girare a fine agosto, è alla ricerca di neonate e di gemelle nate da fine luglio o che nasceranno a metà agosto 2023. La ricerca è rivolta ai residenti o domiciliati in Campania e naturalmente la candidatura dovrà essere inoltrata da un genitore o da un tutore legalmente riconosciuto. Gli interessati possono scrivere all’indirizzo mail martinabianco.castingminori@gmail.com, allegando 2 foto o se non ancora nate segnalare la propria disponibilità alla candidatura, specificando i dati personali ed un recapito telefonico. Le candidate selezionate saranno retribuite come da CCNL.

Prodotto da Fandango, The Apartment Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, L’Amica geniale 4 vedrà le protagoniste, Lila e Lenù, donne oramai adulte. Ad interpretarle rispettivamente saranno Irene Maiorino e Alba Rohrwacher.

Quest’ultima è sempre stata la voce narrante di Lenù nell’intera serie.