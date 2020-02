L’antica pizzeria da Michele in the world apre a Londra Soho e Berlino

Nel mese di febbraio 2020 è tempo di aperture per l’Antica Pizzeria da Michele in the world con Londra Soho e Berlino.



Sabato 15 febbraio sarà il tempo della tanto attesa Londra Soho, nel cuore pulsante dell’arte e dello spettacolo della capitale britannica, è la seconda apertura de L’Antica Pizzeria da Michele in the world nella città di Sherlock Holmes. “Il locale in Old Compton Street 44 riserverà un innovativo approccio al cliente, legato all’arte, all’eleganza e al perfezionamento, come la zona scelta suggerisce, senza dimenticare le regole di base de L’Antica pizzeria da Michele nel mondo - spiega Alessandro Condurro, AD di MITW -. Proprio queste regole hanno ispirato una web serie che, a partire da gennaio, ha debuttato sui nostri canali social e che vede protagonisti me e il giornalista Daniel Young. Il titolo è “The 8 Golden Rules of Da Michele”, un divertissement che sta riscuotendo un discreto successo, perché unisce l’ironia al desiderio di definire chi siamo, attraverso questi ‘comandamenti del Tempio della pizza’. D’altronde, con le due nuove aperture, raggiungiamo quota 16 pizzerie nel mondo e il 2020 è ancora pieno di sorprese”.



Mercoledì 19 febbraio la prima antica pizzeria da Michele in Germania aprirà le sue porte, in Fritz-Reuter-Straße 7, a Berlino. “Un sogno che si avvera: la pizzeria madre, in via Sersale a Napoli, è sempre piena di turisti tedeschi che amano la nostra pizza e, finalmente, siamo riusciti a raggiungerli nel loro paese, proseguendo con il nostro progetto di espansione e di apertura verso il mondo - spiega Daniela Condurro, AD di MITW -. La nostra idea è di portare avanti una brand identity che sia sempre più assimilabile ad una ‘family identity’: cambiano i luoghi, le persone, ma lo spirito di Michele Condurro e della sua famiglia è sempre presente, in ogni apertura, che ci emoziona come la prima, a Tokyo Ebisu, che risale ormai a otto anni fa”.



Dopo Verona e Roma, a marzo continueranno le presentazioni del libro di Davide Ippolito, "La pizza è pizza – quattro chiacchiere con Alessandro Condurro", accolto con favore dal pubblico, tanto da far pensare a una pubblicazione in altre lingue. La data scelta è il 10 marzo, a l'Antica pizzeria da Michele Milano in piazza della Repubblica 27, alle 18:30. Una serata che, come nel caso delle precedenti, prevede una chiacchierata sul libro con aneddoti sulla storia de L'Antica pizzeria da Michele, e la degustazione della pizza del "Tempio della pizza". La serata è a ingresso libero.