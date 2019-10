L'economia della felicità, al Teatro Posillipo si discute di un futuro sostenibile

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 20:40

Venerdì 4 ottobre alle 18.30 al Teatro Posillipo di Napoli si terrà l’evento a ingresso gratuito «L’Economia della Felicità» con Elio D’Anna e Paolo Silvestrini, organizzato dall’Associazione Eudora e l’European School of Economics, in collaborazione con l’istituto ISASI di Pozzuoli e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. L'iniziativa rientra in «Verso la Comunità del Millennio», un percorso iniziato il 9 febbraio scorso a Città della Scienza, quando sono stati invitati a confrontarsi economisti scienziati e filosofi, tra cui il Premio Nobel per la Fisica Anthony Legget, il filosofo Giuseppe Ferraro, lo scrittore Maurizio De Giovanni e il musicista Eugenio Bennato.Questo secondo evento sarà presentato da Francesco Sangiovanni, presidente dell'associazione Eudora, che come mission punta a offrire una visione realistica di un futuro sostenibile. Attraverso il coinvolgimento di pensatori rivoluzionari, luminari del mondo accademico e scientifico, promuove riflessioni e idee per la creazione di modelli di sviluppo alternativi, sostenibili da condividere nel mondo per il bene della collettività.L’ospite principale è Elio D'Anna, autore di successo, imprenditore, filosofo, economista, poeta e musicista e relatore di conferenze e seminari internazionali. Attraverso la sua organizzazione filantropica ha istituito borse di studio per consentire agli studenti meno privilegiati l'accesso all'istruzione universitaria essendo anche fondatore e presidente dell’European School of Economics, un college britannico con campus a Firenze, Roma, Milano, Madrid, Londra e New York. Il suo libro "La Scuola degli Dei" tradotto in dodici lingue, è un best seller nella sezione dedicata alla letteratura straniera in Turchia con il titolo "Tanrilar Okulu", così come in Grecia, Canada, Brasile, Germania, Spagna, Inghilterra, Russia e Cina. Sull’onda dell’incredibile successo del primo libro, Elio “The Dreamer” invita i lettori di tutto il mondo ad approfondire e applicare alla propria vita i suoi principi e idee rivoluzionarie che vengono raccolte in una vera e propria “Technology of The Dreamer”. Elio è un oratore brillante che esprime attraverso uno stile unico la sua filosofia pedagogica. Le sue parole, frutto di un pensiero visionario, pronunciate negli incontri con autorità mondiali, forum, università, premi Nobel, politici, economisti, professori e studenti; sono note di un flauto magico che i sognatori di tutto il mondo ascoltano portandole con sé come manuale di viaggio verso una grande destinazione.C'è poi Paolo Silvestrini, professore ordinario di Fisica Generale all’Università della Campania «Luigi Vanvitelli». La sua attività di ricerca riguarda principalmente i fondamenti della Meccanica Quantistica e le applicazioni all’informazione quantistica. E’ autore di diverse monografie, tra cui “Quantum Computing and Quantum Bits in Mesoscopic Systems” (2004), pubblicato insieme a Anthony Leggett, premio Nobel per la Fisica 2003. Recentemente si sta dedicando ad usare le sue conoscenze per contribuire al dibattito su temi economici e sociali.All’interno dell’elegante Teatro Posillipo, verranno presentate le nuove iniziative dell’Associazione tra cui il Premio Eudora e il prossimo evento che si terrà il 27 Novembre e vedrà la partecipazione di Gunter Pauli, imprenditore in diversi settori come la cultura, la scienza, la politica e l’ambiente; autore del bestseller “Blue Economy” e fondatore della "Zero Emissions Research Initiative", rete internazionale di scienziati, studiosi, ed economisti che si occupano di trovare soluzioni innovative, progettando nuovi modi di produzione e di consumo a minor impatto ambientale. Confermata la partecipazione di Ivo Rendina, direttore dell’Istituto Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del CNR, che promuove nuove tecnologie e ricerche verso la comunità nei settori della fisica, matematica, biologia ed economia; il suo contributo serve a suggellare l’impegno dell’Associazione ad interagire con le primarie Istituzioni per mettere in rete le idee, le competenze, le imprese, divulgare il messaggio attraverso le arti ed innovativi mezzi di comunicazione per aprire le coscienze e porre dei semi per il futuro della nostra umanità: questo è il nostro buon dono (Eu-dora).Ingresso Gratuito