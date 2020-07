L’Hotel Caesar Augustus di Anacapri premiato come Miglior Resort Italiano 2020

Anacapri. “Travel + Leisure”, una tra le più grandi ed autorevoli voci nel mondo del turismo internazionale, incorona l’Hotel Caesar Augustus come miglior Resort Italiano 2020. A tale prestigiosissimo premio si aggiungono le altre lusinghiere posizioni raggiunte in Europa e nel mondo, dove il Caesar Augustus si piazza rispettivamente al 4° e 31° posto. La selezione è stata effettuata dalla nota rivista di viaggio newyorkese, che ogni anno premia il top dell’hôtellerie di lusso attraverso il parare dei lettori che hanno visitato e vissuto quei luoghi durante le proprie vacanze. Grande soddisfazione da parte della famiglia Signorini, sin dagli anni ‘30 proprietaria del lussuoso albergo anacaprese, affacciato sulle rovine di uno dei palazzi imperiali romani dell’isola azzurra e sulla Baia di Napoli, con una vista mozzafiato che spazia da Punta Campanella fino a Ischia.



“Questo premio ha un enorme valore per il Caesar Augustus” dichiara Francesco Signorini, General Manager dell’Hotel e figlio di Paolo, che per primo portò la struttura ad essere puntualmente inserita nelle classifiche dei migliori resort di lusso del mondo. “C’è infatti da rimarcare che questo riconoscimento, attribuitoci da una delle riviste più autorevoli al mondo nel settore Turismo, è frutto delle votazioni spontanee dei clienti. Un premio che vogliamo dedicare a tutto il nostro staff, composto da persone capaci di prendere il sogno di mio padre, farlo proprio e trasformarlo in realtà. Persone il cui amore ed il cui orgoglio per questo luogo non sono inferiori a quelli provati dalla stessa Famiglia Signorini, che abita questa casa sin dal 1931. La mia gratitudine nei loro confronti è senza confini. E un grazie enorme è doveroso e sentito nei confronti di Anacapri, la cui bellezza è solo uguale alla sua ormai nota tradizione di eccellenza.” © RIPRODUZIONE RISERVATA