La Befana a Città della Scienza, «nella calza» osservazioni del cielo e laboratori per bambini

La Befana arriva a Città della Scienza. E lo fa il 6 gennaio a Napoli nella struttura di Coroglio tra laboratori, esperimenti, osservazione di stelle e science show. Gli appuntamenti speciali della giornata, a cura dell’Unione Astrofili Napoletani, terranno grandi e bambini con gli occhi puntati verso il cielo: divertimento e meraviglia per tutti con "La cometa dell’Epifania". Spettacolo e proiezioni stellari e ancora affascinanti osservazioni del cielo col telescopio e un imperdibile show sulle comete.Non mancheranno i coinvolgenti Science show a cura de “Le Nuvole”: Epifania è questione di chimica (con curiosità e dimostrazioni scientifiche sui doni dei Re magi e i dolciumi della Befana); La Befana a cavallo di una cometa (con spettacolari effetti speciali di vapore acqueo …) e INcalzaNO gli insetti (per scoprire i segreti di predatori infallibili e capolavori del mimetismo).Ma nel clima di festa e golosità dell’Epifania ci sarà spazio anche per dimostrazioni scientifiche di cucina molecolare, a cura del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per illustrare con semplici attività pratiche la tecnica dell’elettroforesi.Per i più piccoli poi affascinanti laboratori di pittura e illusioni ottica, mentre con lo spettacolo di animazione del circo di Rudinì l’incanto è assicurato per tutte le età.Un tuffo nel mare infine per scoprire e meravigliarsi con le osservazioni al microscopio di organismi marini con fluorescenza, a cura della Stazione Zoologica Anton Dohrn. info: www.cittadellacienza.it.