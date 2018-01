Sabato 6 Gennaio 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 10:52

La Befana vien di notte con le scarope tutte rotte ma ora anche di giorno con decine di eventi all'insegna del divertimento.Napoli 6 gennaio 2018 h 10Visita guidata al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon rivolta a famiglie + Scavo Archeologico con sorpresa per bambini. Info Napoli 6 gennaio h 10-13Giochi, carmelle, pizze, musica e laboratori per bambini, la Civica Fanfara dei Vigli del Fuoco e Pompieropoli, con aree dedicate a giochi di strada, baratto e laboratoti didattico-ricreativi. Info Museo Ferroviario 6 gennaioA spasso nel Jurassico: un salto nel passato dei treni e ancora più indietro nel tempo con i dinosauri e il nostro antenato Homo Sapiens. Info Napoli fino al 7 gennaioCi saranno speciali “bambolatori” a tema da 5 a 15 euro. Info Frattaminore 6 gennaioAnimazione, tanta musica e il Mercatino della Befana. Info Napoli 6 - 7 gennaio​ ore ​19​Spettacolo teatrale storico nel noto palazzo napoletano. Info Napoli 6 e 7 gennaioil Museo Archeologico Nazionale di Napoli nei weekend fino a marzo 2018, ed in occasione della mostra “Longobardi" ospita eventi per famiglie. Info Napoli fino al 6 gennaioEventi, manifestazioni e tanti laboratori a tema. Info Napoli fino al 6 gennaioTorna al Teatro Politeama di Napoli un classico di Natale “La Cantata dei Pastori” con Peppe Barra Uno degli spettacoli più tipici dalla tradizione popolare napoletana. Info Napoli fino al 6 gennaioXXXI edizione della mostra di Arte Presepiale nel Complesso di San Severo al Pendino in via Duomo. Ingresso 1 euro per vedere dei capolavori. Info Caprile di Gragnano (Na) fino al 7 gennaioSesta edizione del presepe vivente con 300 comparse disposte su 10mila metri quadrati tra stand e scene per una rappresentazione che si svolge fin dal 1960. Info Napoli fino al 7 gennaioAl Vomero nel museo Duca di Martina in Floridiana ci sarà una grande mostra dedicata al mondo magico di Harry Potter con ben 150 oggetti magici. Info San Giorgio a Cremano fino al 7 gennaio h 21Al Centro Teatro Spazio di San Giorgio, storico palco che vide i primi passi di Massimo Troisi, va in scena “Vita, miserie e quasi morte di Mackie Messer”, tratto da “L’opera da tre soldi” di B. Brecht, regia di Vincenzo Borrelli. Si replica fino al 7 gennaio. Info Napoli fino al 7 gennaio 2018Il Napoli Christmas Festival con giostre e mercatini natalizi in collaborazione con la New Edenlandia. Ben 37 giorni di musica, giostre, parate, mercatini natalizi, street food, e avventure adrenaliniche. Info Napoli fino al 7 gennaio 2018Nel parco dell’Ippodromo di Agnano un grande villaggio natalizio di Napoli su oltre 5mila metri quadri con un luna park, concerti, attrazioni, spettacoli e street food natalizio. Info Napoli fino al 7 gennaio 2018Nel complesso Monumentale di San Domenico Maggiore arriva “Il Piccolo Regno Incantato”: personaggi delle fiabe prenderanno vita. Info Caserta fino al 7 gennaio 2018Terza edizione della festa con I maestri mioccolatieri con un ricco programma di eventi e laboratori. Info Salerno fino a gennaio 2018Giant Wheel, la spettacolare ruota panoramica di 60 metri di altezza per ammirare il panorama di Salerno e delle costiere Amalfitana e Cilentana. Info Lettere (Na) fino al 7 gennaio 2018Tutti i week end e i giorni festivi ci sarà la seconda edizione dei mercatini di Natale nel castello medioevale di Lettere. Info Cusano Mutri (Bn) fino al 7 gennaio 2018Nel centro storico di Cusano Mutri si troveranno prodotti e addobbi natalizi, manufatti dell’artigianato locale e tanto altro. Info San Lorenzello (Bn) fino al 7 gennaioTerzo anno per le Luci di San Lorenzello in provincia di Benevento che si trasforma in un presepe a cielo aperto. Info Ischia fino al 7 gennaioCultura, musica, spettacoli e degustazioni e “Cioccolando” una passeggiata dolcissima in collaborazione con il Forum dei Giovani. Info Striano fino all'8 gennaio 2018Sagra a base di salsicce e friarielli accompagnati da altri prodotti tipici e vino locale. Quest'ano anche la versione vegetariana del panino. Info Sorrento fino al 27 gennaio 2018Ben 15 appuntamenti per “Sorrento Incontra – M’Illumino d’Inverno 2017/18” con tanti spettacoli di musica, danza, performance circensi, arte e tradizione. Info Napoli fino a marzo 2018Spettacoli del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli per “La Scena Sensibile 2017/2018” una rassegna di teatro per bambini e famiglie. Info Napoli dal 21 dicembre per tutto l'anno | al Ba-bar di ChiaiaRassegna culturale ed artistica. Tanti appuntamenti tra cui libri e fotografi internazionali ogni settimana. Info Napoli fino al 7 gennaio 2018 |Villa PignatelliLa più importante mostra di fotogiornalismo al mondo una grande rassegna di qualità. Info Napoli fino al 7 gennaio | PAN Palazzo Arti NapoliPresenze luoghi e segni rivenienti dal passato, resistenti al tempo, resi duraturi per propria forza vitale, per incuria degli uomini, per deliberata volontà o talvolta perché custoditi dalla storia, simboli divenuti resistenze. info Napoli p.zza dei Martiri fino all'8 gennaioInstallazione multimediale che ci aiuta a comprendere meglio il mondo dei non vedenti grazie al progetto di light design site-specific di Annalaura di Luggo. Info Napoli fino al 20 gennaio 2018Nel Complesso monumentale della SS. Annunziata una mostra fotografica gratuita dal titolo “Sguardi Non Indifferenti” per scoprire la storia della Real Casa Santa della SS. Annunziata, l’importante istituzione che dal XIV secolo accoglieva i bambini orfani o rifiutati. Info Salerno fino al 21 gennaioDodicesima edizione dell'evento salernitano tra suggestioni, fiabe, miti e leggende luminose. Info Napoli fino al 28 gennaio 2018Nella Cappella Palatina di Castel Nuovo di piazza Municipio un’importante mostra dedicata ad Antonio Ligabue, il “pittore contadino” morto nel 1965. Info Napoli fino al 28 gennaio 2018Duecento foto di Sebastião Salgado, il grande fotografo internazionale considerato il “principe del bianco e nero” per il progetto espositivo itinerante intitolato “Genesi”. Info Napoli fino al 28 gennaio 2018La Cina di 2000 anni fa nel cuore di Napoli in 170 grandi guerrieri di terracotta a grandezza naturale esposti nella navata della basilica dello Spirito Santo di via Toledo. Info Napoli fino al 25 febbraio 2018Nella Basilica di San Giovanni Maggiore, nei pressi di via Mezzocannone, una mostra multimediale su Van Gogh per entrare nei capolavori del pittore olandese e camminare all’interno delle opere. Info Napoli fino al 28 febbraio 2018Mostra dal titolo “Il Napoli nel mito – Storie, campioni e trofei mai visti” sulla Società sportiva calcio Napoli. Info Napoli fino all'11 marzo 2018“Luce – L’immaginario Italiano”: mostra ad ingresso gratuito con fotografie e filmati che raccontano Napoli e l’Italia dagli anni 20 fino ai nostri giorni. Info Pompei fino al 31 marzoAll’Antiquarium degli scavi di Pompei una mostra dal titolo “Tesori sotto i Lapilli – Arredi, affreschi e gioielli dall’Insula Occidentalis” per ammirare alcuni dei gioielli, degli arredi e delle pitture della splendida Casa del Bracciale d’Oro. Info Napoli fino all’8 aprile 2018Si terrà la mostra “Da De Nittis a Gemito. I napoletani a Parigi negli anni dell’impressionismo”. Da De Nittis a Gemito. Info Napoli fino al 27 maggio 2018Oltre 200 opere da Goya a Bacon esposte nella rinnovata alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta in via dei Tribunali e che percorre i turbamenti della mente. In mostra anche altre installazioni e, in anteprima mondiale, un olio opera di Adolf Hitler e installazioni che mostrano documenti dell’inchiesta del Senato della Repubblica sugli ospedali psichiatrici giudiziari e poi tante altre sezioni tra cui una su “I pazzi politici”, sui manicomi e politica nel periodo fascista e altre sui ritratti e le opere di ex pazienti di manicomi. Info